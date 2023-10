Hubert Reeves: Astrophysicist ug Science Communicator

By

Si Hubert Reeves, ang Canadian-Pranses nga astrophysicist nga namatay bag-o lang sa edad nga 91, dili lamang usa ka bantog nga siyentista apan usa usab ka bantog nga tigpahibalo sa siyensya. Natawo sa Montreal niadtong 1932, si Reeves nakaugmad og hilig sa astronomiya sa bata pa nga edad, nagsuhid sa natural nga kalibotan ug nagtuon sa mga bituon isip usa ka amateur astronomer. Ang iyang kaikag sa kosmos nagdala kaniya sa pagpadayon sa usa ka karera sa astrophysics, nga sa katapusan nakakuha usa ka PhD gikan sa Cornell University ug nahimong consultant alang sa programa sa kawanangan sa NASA.

Nailhan si Reeves sa iyang abilidad sa pagpatin-aw sa komplikado nga mga konsepto sa siyensya sa publiko, ug gusto niya nga ipaambit ang iyang gugma sa siyensya ug uniberso sa usa ka mas lapad nga mamiminaw. Niadtong 1981, nagpatik siya ug libro nga giulohan og “Patience dans l'Azur” (Atoms of Silence: An Exploration of Cosmic Education), nga nahimong bestseller sa France ug gihubad ngadto sa 25 ka pinulongan. Ang libro nakadawat og pagdayeg tungod sa abilidad niini sa paghimo sa astrophysics nga usa ka epiko nga saga, ug kini nagpalig-on sa reputasyon ni Reeves isip usa ka hanas nga tigpahibalo sa siyensiya.

Sa tibuok niyang karera, si Reeves nagsulat ug kapin sa 40 ka libro, lakip ang daghang titulo para sa mga bata. Nahimo siyang pamilyar nga nawong sa French TV, nga nagpakita sa sikat nga literary talk show ug madanihon nga mga tumatan-aw sa iyang ihalas nga puti nga buhok, nagkidlap-kidlap nga mga mata, ug nagkidlap nga Quebec accent. Ang iyang karismatiko ug madanihon nga pamatasan naghimo kaniya nga usa ka gipangita nga mamumulong sa kalibutan nga nagsultig Pranses, diin siya nailhan nga katumbas sa Pranses ni Carl Sagan.

Si Reeves dili lamang usa ka tigpahibalo sa siyensya apan usa usab ka nanguna nga environmentalist. Madasigon siyang nagpasiugda alang sa pagpanalipod sa kinaiyahan ug nagpasidaan sa mga kapeligrohan sa paglaglag sa kaugalingon nga giatubang sa katawhan. Nagtuo siya nga ang mga tawo dili ang gipili nga mga espisye ug nga kinahanglan naton ang responsibilidad sa atong mga aksyon aron masiguro ang atong pagkaluwas.

Ang mga kontribusyon ni Hubert Reeves sa natad sa astrophysics ug komunikasyon sa siyensya nagbilin ug malungtarong epekto. Ang iyang abilidad sa pagdugtong sa gintang tali sa siyentipikanhong kahibalo ug sa kinatibuk-ang publiko nakadasig sa dili maihap nga mga tawo sa pagpamalandong sa mga misteryo sa uniberso ug sa pagmahal ug pagpanalipod sa natural nga kalibutan.

