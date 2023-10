Ang Nagkadaghang Kadaot sa Ubos nga Yuta Orbit Satellite sa Scientific Research

Ang Low Earth orbit (LEO) satellite nga mga konstelasyon, sama sa Elon Musk's Starlink ug Amazon's bag-o lang giapil nga lumba, nakahatag ug dakong kadaot sa siyentipikong panukiduki. Kini nga mga satelayt, nga kaniadto gidayeg tungod sa ilang potensyal nga maghatag global broadband coverage, karon nagresulta sa polusyon sa kahayag nga nakababag pag-ayo sa pagtuon sa kalangitan sa kagabhion. Bisan pa sa mga paningkamot sa pagpahinay sa kahayag niining mga satelayt, nakaplagan sa mga siyentista nga molapas gihapon sila sa girekomendar nga mga limitasyon sa kahayag ug kapin sa duha ka beses.

Usa ka bag-o nga pagtuon nga gipatik sa journal Nature nagpasiugda kung giunsa ang usa ka prototype sa AST SpaceMobile's BlueBird swarm nahimong usa sa labing hayag nga mga butang sa kalangitan. Laing pagtuon dugang nga nagpakita nga bisan ang ngitngit nga mga satelayt mas hayag gihapon kay sa giisip sa mga astronomo nga madawat aron mamenosan ang pagpanghilabot sa siyensya sa kawanangan.

Ang mga astronomo nga mitambong sa usa ka komperensya nga gi-organisar sa International Astronomical Union's Center for the Protection of the Dark and Quiet Sky gikan sa Satellite Constellation Interference nagpahayag ug mga kabalaka bahin sa nagkagrabe nga epekto niini nga mga satellite sa panukiduki sa kalangitan sa kagabhion. Bisan pa sa mga pagsulay sa pagngitngit sa ilang mga satellite, ang kahayag nagpabilin nga usa ka padayon nga isyu. Ang naglungtad nga mga sistema sa pagsubay alang sa mga satellite sa LEO mahal ug kulang sa scalability.

Ang mga regulator mahinay sa pagtubag niini nga mga kabalaka, nag-una nga nagsalig sa boluntaryong mga giya nga napakyas sa paghatag og makahuluganon nga mga pagdili. Dugang pa, adunay mga pangutana bahin sa kung ang kadaot nga gipahinabo sa siyentipikong panukiduki gipakamatarung sa mga benepisyo sa gipaayo nga pag-access sa broadband sa hilit nga mga lugar. Ang mga sistema sa satellite sa LEO, samtang gi-enable ang pagkonekta sa nahilit nga mga rehiyon, adunay talagsaong mga limitasyon sa kapasidad, dili sama sa fiber o 5G wireless network.

Pananglitan, ang Starlink, karon nagserbisyo sa 1.5 milyon nga tiggamit sa tibuuk kalibutan, samtang milyon-milyon sa Estados Unidos kulang pa sa access sa barato nga broadband. Ang taas nga gasto sa satellite internet naglimite sa iyang abilidad sa pagsulbad sa mas lapad nga mga isyu sa koneksyon. Dugang pa, adunay mga plano nga maglunsad og napulo ka libo pa nga mga satelayt ngadto sa kawanangan, nga dugang nga nagpasamot sa polusyon sa kahayag ug ang mga sangputanan niini sa siyentipikong panukiduki.

Tinubdan:

- Journal sa Kinaiyahan

- Internasyonal nga Astronomical Union