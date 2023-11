Bag-ong mga Asteroid nga Ginganlan sa mga residente sa Saanich Peninsula

By

Ang mga mahiligon sa astronomiya sa Saanich Peninsula adunay usa ka butang nga gisaulog tungod kay ang duha ka lokal nga mga residente, si Chris Gainor ug Lauri Roche, bag-o lang gipasidunggan sa International Astronomy Union. Ang duo miapil sa usa ka inila nga listahan sa 38 ka mga indibidwal nga adunay mga asteroid nga ginganlan sunod kanila, nga nagsemento sa ilang mga kontribusyon sa uma.

Si Gainor, usa ka residente sa Sidney, mipahayag sa iyang katingala sa pagkadawat sa balita. Namatikdan niya nga kini usa ka talagsaon ug wala damha nga kadungganan, nga padayon pa niyang gisulayan nga masabtan sa hingpit. Ang iyang asteroid, nga ginganlag 20041 Gainor, nagpuyo sa nag-unang asteroid belt tali sa Mars ug Jupiter, nga nagkompleto sa usa ka orbit libot sa adlaw matag upat ka tuig.

Uban sa usa ka impresibo nga background nga naglangkob sa journalism, kapangulohan sa Royal Astronomical Society of Canada, ug awtor sa daghang mga libro ug mga papel sa eksplorasyon sa kawanangan, nakita ni Gainor kini nga dungog isip pag-ila sa iyang halapad nga pundok sa trabaho. Mapaubsanon niyang giila ang kamahinungdanon sa iyang kontribusyon sa natad.

Si Roche, usa ka residente sa Brentwood Bay, nagpahinungod sa mga dekada sa pag-edukar sa mga tawo bahin sa kawanangan. Ang iyang asteroid, nga ginganlag 20035 Lauriroche, wala pa maobserbahan tungod sa posisyon niini karon sa pikas bahin sa adlaw. Gihisgutan ni Gainor nga bisan kung ang asteroid mas duol sa Yuta, magkinahanglan kini usa ka kusgan nga teleskopyo aron makita kini.

Isip aktibong miyembro sa Friends of the Dominion Astrophysical Observatory ug kanhi presidente sa Victoria chapter sa Royal Astronomical Society of Canada, si Roche nakahatag ug dakong kontribusyon sa pagpasikat sa astronomiya sa rehiyon. Gidayeg siya ni Gainor tungod sa iyang dedikasyon ug mga nahimo.

Sila si Gainor ug Roche nagpaabot nga makakita sa ilang tagsa-tagsa ka mga asteroid sa umaabot. Gipahayag ni Gainor ang posibilidad nga gamiton ang teleskopyo sa Dominion Astrophysical Observatory aron maobserbahan ang iyang asteroid kung kini mas maayo nga posisyon alang sa visibility.

Kini nga kadungganan dili lamang nagpasiugda sa mga nahimo niining lokal nga mga residente apan nagdan-ag usab sa usa ka kahayag sa gugma ug dedikasyon nga ang mga indibidwal sa Saanich Peninsula adunay alang sa natad sa astronomiya.

FAQ

1. Sa unsang paagi ginganlan kini nga mga asteroid?

Ginganlan sa International Astronomy Union ang mga asteroid gikan kang Chris Gainor ug Lauri Roche aron pagpasidungog sa ilang mga kontribusyon sa natad sa astronomiya.

2. Unsa ang nag-unang asteroid belt?

Ang nag-unang asteroid belt usa ka rehiyon nga nahimutang taliwala sa mga orbit sa Mars ug Jupiter, diin daghang mga asteroid ang makit-an.

3. Makita ba kini nga mga asteroid gikan sa Yuta?

Sa pagkakaron, ang mga asteroid anaa sa pikas bahin sa adlaw ug dili makita. Bisan kung sila mas duol, sila nanginahanglan kusog nga mga teleskopyo aron maobserbahan.

4. Unsa ang mga kalampusan ni Chris Gainor ug Lauri Roche?

Si Chris Gainor adunay lainlain nga background, lakip ang journalism, kapangulohan sa Royal Astronomical Society of Canada, ug awtor sa mga libro ug mga papel sa eksplorasyon sa kawanangan. Gipahinungod ni Lauri Roche ang mga dekada sa pag-edukar sa mga tawo bahin sa wanang ug aktibo nga nalambigit sa lainlaing mga organisasyon sa astronomiya.