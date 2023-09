Mga Hulagway sa Salamin: Ang mga tigdukiduki nagtan-aw sa Alice Rings sa Lab

By

Ang mga tigdukiduki sa US ug Finland nakaobserbar sa Alice rings sa laboratoryo sa unang higayon. Ang mga singsing ni Alice sama sa singsing nga mga vortices nga nag-flip sa mga sumbong sa bisan unsang monopole nga moagi niini, nga giinspirar sa portal nga sama sa salamin sa nobela ni Lewis Carroll nga "Through the Looking-Glass." Ang eksperimento migamit ug ultracold atoms ug makahatag ug pagsabot sa sukaranang mga proseso sa particle physics ug cosmology.

Ang pagkadiskobre sa team naghiusa sa duha ka linya sa panukiduki nga mitumaw mga 35 ka tuig na ang milabay. Ang usa ka linya sa panukiduki naglambigit sa mga kosmiko nga mga kuwerdas, nga mga hypothetical nga 1D nga mga depekto sa spacetime. Kini nga mga kuwerdas mahimo’g adunay lawom nga implikasyon alang sa kosmolohiya, tungod kay mahimo nila nga himuon ang butang nga antimatter. Kung adunay mga cosmic string, kini mailhan nga Alice strings.

Ang ikaduha nga linya sa panukiduki nagpunting sa mga monopole, nga mga singular nga punto sa bayad sa kawanangan. Ang mga monopole ug mga kuwerdas mahimong magdala sa gitipigan nga topological nga mga singil, nga mahimong magnetic, electric, o quark nga mga singil sa kolor. Sa dekada 1980, naamgohan sa mga tigdukiduki nga ang mga monopole mahimong mabag-o ngadto sa samag-lingo nga estruktura nga gitawag ug Alice ring kon tan-awon sa duol.

Usa ka makaiikag nga kabtangan sa usa ka singsing sa Alice mao nga kung ang lain nga monopole moagi sa tunga niini, ang monopole mahimong usa ka antiparticle. Kini nagpakita sa usa ka salamin nga uniberso diin ang antimatter nagdominar sa butang.

Sa 2015, usa ka kalampusan ang nahitabo sa dihang ang mga tigdukiduki nagmugna og monopole sa usa ka Bose-Einstein condensate, usa ka gas sa rubidium atoms nga gipabugnaw duol sa absolute zero. Ang pinakabag-o nga pagtuon naghiusa sa mga teknik sa eksperimento uban sa mga pamaagi sa simulation aron maobserbahan ang ebolusyon sa oras sa mga monopole sa usa ka condensate. Nakaplagan sa mga tigdukiduki nga ang mga monopole madunot ngadto sa mga singsing sa Alice, ug sila nakahimo sa direktang pag-obserbar sa pipila ka mga bahin sa mga singsing sa Alice samtang ang monopole miuswag.

Kini nga mga nahibal-an adunay mga implikasyon alang sa atong pagsabut sa mga quantum fluid, nga nagsugyot nga ang mga istruktura nga nagbag-o sa butang ngadto sa antimatter mahimong kusang mogawas ubos sa piho nga mga kondisyon. Naglaum ang mga tigdukiduki nga ang ilang eksperimento makahatag usa ka bililhon nga plataporma alang sa pagsuhid sa sukaranang mga proseso sa uniberso.

Tinubdan: Nature Communications

Kahulugan:

- Mga singsing ni Alice: mga singsing nga sama sa mga vortex nga nag-flip sa mga sumbong sa mga monopole nga moagi niini, nga giinspirar sa portal nga sama sa salamin sa "Through the Looking-Glass"

- Monopoles: singular nga mga punto sa bayad sa kawanangan

- Mga kuwerdas sa kosmiko: mga hypothetical nga 1D nga mga depekto sa spacetime nga adunay potensyal nga lawom nga implikasyon alang sa kosmolohiya

