Ang Ikatulong Grupo sa mga Astronaut: Mga Pioneer sa Space Exploration

Niadtong Oktubre 1963, gipahibalo sa NASA ang pagpili sa ikatulo nga grupo sa mga astronaut. Kining 14 ka indibidwal gipili gikan sa pundok sa 720 ka militar ug sibilyan nga mga aplikante, nga naghimo niini nga labing edukado nga grupo sa mga astronaut niadtong panahona. Ang ilang misyon mao ang pagpalupad sa duha ka lingkuranan nga Gemini spacecraft, nga gidesinyo sa pagsulay sa mga teknik sa Apollo Moon landing program.

Ikasubo, upat ka membro niini nga grupo ang namatay sa wala pa mohimo sa ilang unang spaceflight. Bisan pa, ang nahabilin nga 10 nga mga astronaut milupad sa kinatibuk-an nga 18 nga mga misyon sa mga programa sa Gemini ug Apollo. Pito kanila ang mibiyahe paingon sa Buwan, nga ang upat nakabaton pa ug kahigayonan nga makalakaw sa ibabaw niini. Usa ka astronaut usab milupad sa usa ka taas nga gidugayon nga misyon sakay sa Skylab.

Ang proseso sa pagpili alang niining ikatulo nga grupo sa mga astronaut estrikto. Ang mga kandidato kinahanglan nga mga lungsuranon sa US nga adunay degree sa engineering o pisikal nga siyensya, adunay kasinatian sa piloto sa pagsulay o 1,000 ka oras nga paglupad sa mga jet, 34 anyos o mas bata pa, ug dili mosobra sa unom ka tiil. Gikan sa 720 ka mga aplikasyon nga nadawat, ang selection board mipili sa 136 ka mga kandidato alang sa dugang nga screening, nga sa ngadtongadto gipakunhod kini ngadto sa top 14.

Sa pagkapili, ang bag-ong mga astronaut miagi sa daghang pagbansay ug pamilyar sa lainlaing mga aspeto sa programa sa kawanangan. Nakadawat sila ug teknikal nga mga buluhaton aron makakuha og kahanas sa piho nga mga lugar, sama sa disenyo sa spacecraft ug mga sistema sa pagkontrol. Ang ilang coursework naglangkob sa mga subject sama sa astronomy, aerodynamics, space medicine, ug geology. Miagi pa gani sila og survival training sa lain-laing mga palibot, lakip ang mga kalasangan, desyerto, ug tubig.

Ang 14 ka mga astronaut gikan sa lain-laing mga background, nga adunay pito gikan sa US Air Force, upat gikan sa US Navy, usa gikan sa US Marine Corps, ug duha ka sibilyan nga adunay kasinatian sa militar. Ang matag astronaut adunay kaugalingong talagsaong kontribusyon sa programa, sama ni Edwin E. "Buzz" Aldrin, kinsa nahimong ikaduhang tawo nga milakaw sa Bulan atol sa Apollo 11 nga misyon.

Ang ikatulo nga grupo sa mga astronaut adunay hinungdanon nga papel sa pagpauswag sa eksplorasyon sa kawanangan. Gihatagan nila ang dalan alang sa umaabot nga mga misyon ug gipalapdan ang among kahibalo sa uniberso.

