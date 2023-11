Makapatingala nga mga Nadiskobrehan gikan sa James Webb Telescope sa NASA Nagtanyag Bag-ong mga Panan-aw sa Galactic Center

Ang James Webb Space Telescope sa NASA nakapahingangha na usab sa mga astronomo sa talagsaon nga kapabilidad niini, niining higayona naghatag ug madanihong talan-awon sa misteryosong Sagittarius C (Sgr C) nga nagpormag bituon nga rehiyon sa kinapusoran sa atong galaksiya. Nahimutang sa gibana-bana nga 300 ka light-year ang gilay-on gikan sa supermassive black hole nga Sagittarius A sa sentro sa Milky Way, ang Sgr C usa ka talan-awon sa 500,000 ka bituon, nga adunay partikular nga pagtagad sa usa ka koleksyon sa mga protostar nga nangawat sa spotlight.

Niini nga groundbreaking nga imahe, ang wala pa nakit-an nga resolusyon ug pagkasensitibo sa Webb nagpadayag sa dili maihap nga mga bahin nga wala pa maobserbahan sa kini nga rehiyon. "Gipadayag sa Webb ang usa ka talagsaon nga kantidad sa detalye, nga nagtugot kanamo nga magtuon sa pagporma sa mga bituon sa kini nga klase sa palibot sa paagi nga dili mahimo kaniadto," ingon ni Samuel Crowe, punoan nga imbestigador ug usa ka undergraduate nga estudyante sa University of Virginia. Kining talagsaon nga pagsabot naggikan sa kakulang sa kanhing infrared nga datos ug sa dako kaayong kapabilidad sa Webb telescope.

Usa sa hinungdanon nga mga nahibal-an mao ang presensya sa usa ka dako nga protostar, labaw sa 30 ka pilo sa masa sa atong Adlaw, nga nahimutang sulod niining batan-ong stellar cluster. Samtang ang panganod nga naglibot niini nga mga protostar morag ngitngit ug gamay ang populasyon, kini, sa pagkatinuod, usa sa pinakadasok nga mga rehiyon sa galaksiya. Ang densidad sa panganod nakababag sa kahayag gikan sa mga bituon nga nahimutang sa luyo niini, nga nagmugna og ilusyon sa kahaw-ang.

Nakuha sa Webb's Near-Infrared Camera (NIRCam) ang daghang ionized hydrogen emissions nga naglibot sa ilawom sa mangitngit nga panganod sa madasigon nga cyan nga mga kolor. Ang halapad nga pagkab-ot sa kini nga hydrogen nga rehiyon naghagit sa naglungtad nga mga teorya, tungod kay kini milabaw pa sa naobserbahan kaniadto. Ang mga astronomo karon nag-atubang sa makaiikag nga buluhaton sa pagsabot sa mga sinugdanan ug impluwensya niining gipalapad nga hydrogen nga rehiyon.

Ang laing makaiikag nga enigma anaa sa nagkatag ug gubot nga mga istruktura nga sama sa dagom sulod sa ionized hydrogen, nga nagkinahanglan og dugang nga imbestigasyon. Si Rubén Fedriani, usa ka co-investigator sa proyekto sa Instituto Astrofísica de Andalucía sa Spain, naghulagway sa galactic center isip usa ka "punoan, kaguliyang nga dapit," diin ang taas nga mga panganod sa gas nahimong mga bituon nga nakig-interact sa naglibot nga gas pinaagi sa ilang mga outflows, jet. , ug radiation.

Samtang ang mga siyentipiko nagpadayon sa pagbutyag sa mga misteryo nga natago sulod sa celestial expanse, ang James Webb Telescope nga nadiskobrehan gikan sa kinapusoran sa atong galaxy nagtanyag sa wala pa mahitabo nga mga oportunidad aron mas masabtan ang mga sekreto sa kosmiko. Nakaposisyon nga 25,000 ka light-years lang ang gilay-on gikan sa Yuta, ang galactic center naghatag sa mga astronomo og duol nga pagtan-aw sa indibidwal nga mga bituon, nga naghatag kahayag sa makuti nga proseso sa pagporma sa bituon ug ang pagsalig niini sa talagsaong kosmiko nga palibot. Sa matag pagpadayag, ang teleskopyo sa Webb naghatag ug dalan alang sa mas lawom nga pagsabot sa atong uniberso.