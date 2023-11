Ang James Webb Space Telescope sa NASA Nagpadayag sa mga Sekreto sa Galactic Center

By

Ang James Webb Space Telescope sa NASA naghatag ug usa ka wala pa mahitabo nga pagtan-aw sa kinapusoran sa atong galaksiya, nga nagbutyag sa makapakurat nga mga detalye sa rehiyon nga naghimog bituon nga nailhang Sagittarius C (Sgr C). Kini nga makapahingangha nga imahe nagpakita sa usa ka koleksyon sa mga protostar nga nangawat sa spotlight taliwala sa 500,000 ka bituon nga nagpuyo halos 300 light-years ang gilay-on gikan sa Sagittarius A, ang sentro nga supermassive black hole sa Milky Way.

Dili sama sa bisan unsang nauna nga mga obserbasyon, ang infrared nga datos nga nakuha sa Webb telescope nagtanyag usa ka dili katuohan nga lebel sa resolusyon ug pagkasensitibo, nga nakapaarang sa mga siyentista nga makit-an ang daghang mga bahin sa unang higayon. Si Samuel Crowe, ang punoan nga imbestigador sa tim sa obserbasyon ug usa ka undergraduate nga estudyante sa Unibersidad sa Virginia, nagpahayag sa kahinam bahin sa bag-ong nakit-an nga abilidad sa pagtuon sa pagporma sa bituon niini nga palibot. Ang mga pagpadayag ni Webb naghatag usa ka dili hitupngan nga higayon aron masulayan ang karon nga mga teorya sa pagporma sa bituon sa grabe nga mga kahimtang sa sentro sa galaksiya, sumala sa propesor nga si Jonathan Tan, usa sa mga magtatambag ni Crowe.

Usa sa talagsaong mga nadiskobrehan sulod sa Sagittarius C mao ang usa ka dako nga protostar, nga milabaw sa 30 ka pilo sa masa sa atong Adlaw. Makapainteres, ang densidad sa panganod nga naglibot niini nga mga protostar nagmugna sa ilusyon sa usa ka lugar nga dili kaayo populasyon, bisan pa nga usa kini sa pinakadasok nga mga zone sa galaksiya. Gipakita usab sa imahe ang mas gagmay nga infrared-dark nga mga panganod, nga susama sa mga haw-ang nga puno sa bituon, diin ang mga bag-ong bituon anaa sa proseso sa pagporma.

Ang Webb's Near-Infrared Camera (NIRCam) nga instrumento nakakuha og daghang ionized hydrogen emissions nga naglibot sa ilawom sa mangitngit nga panganod, nga gihulagway sa tin-aw nga cyan nga mga kolor. Kini nga rehiyon sa hydrogen mas layo pa kaysa gipaabut, nga nagpatunghag makaiikag nga mga pangutana bahin sa mga gigikanan sa kusog nga mga photon niini. Dugang pa, ang mga eksperto nag-imbestigar sa gubot nga mga istruktura nga sama sa dagom sulod sa ionized hydrogen, nga nagkatag sa daghang direksyon.

Si Rubén Fedriani, usa ka co-investigator gikan sa Instituto Astrofísica de Andalucía sa Spain, naghulagway sa galactic center isip usa ka tapok ug kaguliyang nga dapit, diin ang mga panganod sa gas moporma sa mga bituon ug makaapekto sa naglibot nga gas pinaagi sa ilang nag-agos nga hangin, jet, ug radiation.

Samtang ang James Webb Space Telescope nagpadayon sa pagpadayag sa mga misteryo sa atong uniberso, ang bag-ong nakaplagan nga pagsabot sa galactic center nagtanyag ug bililhong mga pagsabot sa mga kakuti sa pagporma sa bituon ug sa kosmikong palibot. Nakaposisyon nga 25,000 light-years ang gilay-on gikan sa Yuta, ang galactic center naghatag sa mga astronomo og abilidad sa pagtuon sa tagsa-tagsa ka bituon sa wala pa mahitabo nga detalye, nga naghatag ug kahayag sa lain-laing mga proseso sa pagporma sa bituon sa lain-laing mga rehiyon sa galaksiya.

Mga Pangutana nga Kanunayng Gipangutana (FAQ)

1. Unsay nadiskobrehan sa James Webb Space Telescope sa galactic center?

Ang James Webb Space Telescope nakakuha og hulagway sa nagporma og bituon nga rehiyon nga nailhang Sagittarius C (Sgr C) sa kinapusoran sa atong galaksiya. Gipadayag sa imahe ang usa ka koleksyon sa mga protostar, mas gagmay nga infrared-dark nga mga panganod, ug daghang mga ionized hydrogen emissions. Kini nga mga nahibal-an naghatag bag-ong mga panabut sa pagporma sa bituon ug sa kosmiko nga palibot.

2. Unsa ka layo ang Sagittarius C gikan sa Sagittarius A?

Ang Sagittarius C halos 300 ka light-year ang gilay-on gikan sa Sagittarius A, ang sentral nga supermassive black hole sa Milky Way.

3. Unsang instrumento sa James Webb Space Telescope ang nakakuha sa infrared nga datos?

Ang instrumento sa Near-Infrared Camera (NIRCam) sa James Webb Space Telescope nakuha ang detalyadong infrared nga datos sa Sagittarius C.

4. Sa unsang paagi ang densidad sa panganod sa Sagittarius C makaapekto sa panglantaw sa populasyon niini?

Bisan pa sa densidad niini, ang panganod nga nagtabon sa mga protostar sa Sagittarius C nakababag sa kahayag gikan sa mga bituon nga nahimutang sa luyo niini, nga nagmugna sa ilusyon sa usa ka lugar nga dili kaayo populasyon. Sa pagkatinuod, ang Sagittarius C maoy usa sa pinakadasok nga mga rehiyon sa galaksiya.