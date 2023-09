Ang Paghikap sa Artist: Bag-ong Nadiskobrehan nga mga Detalye sa Karaang Egyptian Funerary Paintings

By

Ang mga tigdukiduki gikan sa CNRS, Sorbonne University, ug Université Grenoble Alpes nakadiskobre sa mga tinago nga mga detalye sa karaang Egyptian funerary painting, nga naghatag kahayag sa artistikong mga teknik ug gawi niadtong panahona. Nagtrabaho sa kolaborasyon sa Egyptian Ministry of Antiquities ug sa University of Liège, ang team migamit sa madaladala nga mga himan alang sa nondestructive in situ chemical analysis ug imaging, nga nagpadayag sa dili makita nga mga kausaban nga gihimo sa panahon sa produksyon sa mga artwork.

Ang mga dibuho nga gikuwestiyon, sukad pa sa mga 1,400 ug 1,200 BCE, nakit-an sa mga lubnganan sa Nakhtamon ug Menna sa Luxor. Pinaagi sa ilang pagtuki, nadiskobrehan sa mga tigdukiduki nga ang pipila ka mga elemento sa mga dibuho giusab o gihikap, bisan pa nga dili makita sa hubo nga mata. Pananglitan, ang purong, kwintas, ug setro sa hulagway ni Ramses II dunay dagkong mga rebisyon. Sa susama, ang usa ka bukton sa usa ka talan-awon sa pagsimba sa lubnganan ni Menna miagi sa mga kausaban sa posisyon ug kolor.

Kini nga mga nadiskobrehan naghagit sa panglantaw nga ang karaang Ehiptohanong arte kay pormal kaayo ug estrikto. Gisugyot sa mga tigdukiduki nga kini nga mga pagbag-o gihimo sa hangyo sa mga komisyonado o ingon usa ka sangputanan sa mga panan-awon sa mga artista. Ang paggamit sa madaladala nga mga himan, lakip ang kemikal nga pagtuki, 3D digital reconstructions, photogrammetry, ug macrophotography, nagtugot sa team sa pagpasig-uli sa orihinal nga mga kolor sa mga dibuho ug pagpresentar sa mas dinamikong pagsabot niini nga mga obra maestra.

Kini nga pagtuon nagtimaan lamang sa sinugdanan sa mga imbestigasyon sa mga tigdukiduki sa karaang Ehiptohanong arte. Ang ilang umaabot nga tumong mao ang pag-analisar sa ubang mga dibuho sa pagpangita sa dugang nga ebidensya sa pagkabatid ug artistikong mga identidad sa karaang Ehiptohanong mga tigdrowing-mga eskriba.

Ang mga nahibal-an sa kini nga proyekto sa panukiduki gipatik sa journal nga PLOS ONE.

