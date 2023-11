Nous canvis de preus i d'associació presentats per Wahoo i Zwift

Wahoo i Zwift, dos actors líders en la indústria del ciclisme indoor, han fet recentment alguns canvis significatius que afectaran tant als consumidors com a la indústria en general. El canvi més notable és la reducció permanent del preu de les Wahoo KICKR CORE, una de les sabatilles populars de Wahoo. Abans tenia un preu de 599 dòlars, ara estarà disponible per 449 dòlars.

Però els canvis no s'aturen aquí. Wahoo també ofereix una opció tot inclòs per al KICKR CORE, que inclou un casset preinstal·lat i una subscripció d'1 any a Zwift per 599 dòlars. A més, Wahoo està introduint paquets per als seus altres productes de maquinari que inclouen una subscripció Zwift d'1 any. Aquest moviment pretén oferir als clients més opcions i funcionalitats en la categoria de ciclisme indoor.

Amb aquestes actualitzacions de preus, Zwift i Wahoo estan revolucionant l'experiència de ciclisme indoor. Els consumidors ara poden accedir a entrenadors d'alta qualitat a un preu més assequible, fent que la formació en interiors sigui més accessible que mai.

Si bé aquests canvis són, sens dubte, beneficiosos per als consumidors, també tenen implicacions per a la indústria. Garmin/Tacx i Elite, dos principals actors del mercat del ciclisme indoor, poden enfrontar-se a reptes com a resultat d'aquesta reducció de preu. A més, el futur de JetBlack, que treballa estretament amb Zwift al Zwift Hub One, sembla incert a causa del ràpid progrés de l'associació Wahoo/Zwift.

En general, aquests canvis representen un canvi significatiu en la indústria del ciclisme indoor. Els consumidors ara poden gaudir d'entrenadors d'alta qualitat i d'una gamma més àmplia d'opcions a preus més assequibles, mentre que els actors del sector s'han d'adaptar i trobar noves maneres de competir en aquest mercat en evolució.

