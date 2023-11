Wahoo i Zwift anuncien ajustos de Turbo Trainer, creant un posicionament únic al mercat

Wahoo i Zwift, dues marques líders en la indústria del ciclisme, han fet ajustaments significatius a les seves gammes d'entrenadors turbo, marcant un desenvolupament intrigant en la seva relació. En un moviment connectat, Wahoo ha anunciat retallades de preus permanents per als seus entrenadors turbo Kickr Core i Kickr Snap, oferint als clients opcions més assequibles per a l'entrenament interior.

Anteriorment, amb un preu de 699 £, el Kickr Core ara està disponible per 449.99 £ com a producte autònom, igual al preu de Zwift's Hub, un entrenador intel·ligent que va estar al centre d'un cas judicial per infracció de patents entre les dues marques el 2022. A més, Wahoo ofereix el Kickr Core inclòs amb la subscripció d'un any a Zwift per 549.99 £, oferint un paquet atractiu per a aquells que busquen millorar la seva experiència d'entrenament interior.

Zwift, d'altra banda, ha eliminat el Zwift Hub Classic de la seva botiga, deixant només l'entrenador intel·ligent Hub One disponible per a la compra. Aquest moviment, confirmat com a permanent per Zwift, permet a la marca racionalitzar la seva oferta de productes i centrar-se en el Hub One, que ve amb l'innovador kit Cog and Click. El Click és un canviador de dos botons Bluetooth sense fil que proporciona canvis virtuals amb resistència ajustable, millorant l'experiència de ciclisme interior.

Amb l'eliminació del Hub Classic, està clar que tant Wahoo com Zwift estan obtenint posicions de mercat úniques. El Kickr Core i el Hub One coexistiran al mercat, oferint als clients diferents opcions sense competència directa entre les marques.

Per reforçar encara més la seva associació, Zwift també vendrà el Wahoo Kickr Core al seu lloc web, ampliant la seva disponibilitat a diversos mercats. Els clients dels Estats Units, el Regne Unit, la UE i el Canadà poden esperar trobar Kickr Core a la plataforma de comerç electrònic de Zwift, amb disponibilitat a Austràlia i Japó aviat.

En conclusió, els recents ajustos a les gammes d'entrenadors turbo de Wahoo i Zwift creen una dinàmica de mercat intrigant. A mesura que ambdues marques continuen innovant i col·laborant, els ciclistes poden esperar una experiència de ciclisme indoor millorada amb opcions més assequibles i tecnològicament avançades per triar.

Preguntes més freqüents (FAQ)

1. Què són els turbo trainers?

Els turbo trainers són dispositius utilitzats pels ciclistes per convertir les seves bicicletes normals en equips d'entrenament estacionaris en interiors. Aquests entrenadors permeten als ciclistes simular condicions de conducció a l'aire lliure i entrenar a l'interior.

2. Què és Zwift?

Zwift és una popular plataforma d'entrenament en línia que combina realitat virtual i jocs multijugador per oferir una experiència única de ciclisme indoor. Permet als ciclistes muntar i competir amb altres en un món virtual.

3. Què és el Kickr Core?

El Kickr Core és un entrenador intel·ligent produït per Wahoo. Ofereix als ciclistes una experiència d'entrenament interior realista i immersiva reproduint la sensació de conduir a la carretera.

4. Què és el Hub One?

El Hub One és un entrenador intel·ligent desenvolupat per Zwift. Forma part de la línia de productes innovadors de ciclisme indoor de Zwift i inclou el kit Cog and Click, que millora l'experiència de canvi durant les passejades a l'interior.