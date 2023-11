Explorant el món de Zork: de PDP-10 a compiladors ZIP personalitzats

Sabíeu que Zork, un popular joc d'aventures de text del 1977, no va ser escrit originalment per a l'ordinador PDP-10, sinó que es va dissenyar com a executable de màquina virtual? Aquest enfocament únic va permetre que el joc es jugués a diverses màquines dels anys vuitanta fent-lo funcionar mitjançant un intèrpret.

Aprofundim en el fascinant món de Zork i explorem les diferències entre els executables tradicionals i els executables de màquines virtuals. De la mateixa manera que el codi Java es compila en bytecode Java i s'executa a la màquina virtual Java, Zork es va compilar en fitxers de programa "Z-machine" coneguts com ZIP. Aquests fitxers ZIP, similars als fitxers PKZIP utilitzats el 1990, van ser executats per intèrprets dissenyats per a màquines específiques.

Curiosament, el compilador que s'utilitza per crear aquests fitxers ZIP, anomenat "Zilch", encara no s'ha llançat, cosa que deixa als entusiastes experimentar amb l'escriptura de compiladors ZIP personalitzats amb llenguatges d'entrada alternatius. Això ha donat lloc a interpretacions innovadores de Zork i a la creació de noves experiències de joc.

Tot i que Zork representa un tipus d'intèrpret, val la pena esmentar que alguns llenguatges de programació, com el BASIC ocult a la ROM de l'ESP32, s'interpreten directament des del codi font, sense necessitat de compilació.

El món de la ficció interactiva i les aventures basades en text continua captivant els entusiastes, inspirant-los a explorar diferents maneres de executar i interpretar els jocs. La disponibilitat de les especificacions ZIP i l'especificació del llenguatge Zork ha obrir el camí per als compiladors ZIP personalitzats, permetent als jugadors reimaginar i ampliar l'univers Zork.

Tant si ets un fan de Zork des de fa temps com si ets nou al gènere d'aventures de text, el llegat perdurable d'aquest joc innovador ens recorda l'evolució contínua de la tecnologia i les possibilitats creatives que presenta.

Preguntes freqüents

Què és un executable de màquina virtual?

Un executable de màquina virtual és un fitxer de programa dissenyat per executar-se en una màquina virtual i no directament en el maquinari. Permet una execució independent de la plataforma proporcionant una capa d'abstracció entre el programa i el maquinari subjacent.

Què és un fitxer ZIP en el context de Zork?

En el context de Zork, un fitxer ZIP fa referència a un fitxer de programa "Z-machine". Aquests fitxers contenen el codi compilat i les dades del joc i són executats per intèrprets dissenyats per a màquines específiques.

Què és el compilador Zilch?

El compilador Zilch és l'eina utilitzada per compilar Zork en fitxers ZIP. Genera les instruccions necessàries per a l'execució del joc dins de l'entorn virtual Z-machine.

Es pot jugar Zork en sistemes moderns?

Sí, gràcies a la disponibilitat d'intèrprets Z-machine i compiladors ZIP personalitzats, Zork es pot reproduir en sistemes moderns. Diversos emuladors i ports permeten als jugadors experimentar el joc en una àmplia gamma de dispositius.

Hi ha altres jocs com Zork?

Sí, hi ha molts jocs d'aventures basats en text similars a Zork. Alguns exemples populars inclouen "Adventureland", "Colossal Cave Adventure" i "The Hitchhiker's Guide to the Galaxy". Aquests jocs ofereixen narracions immersives i experiències de resolució de trencaclosques.