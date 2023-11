YouTube es carrega lenta a Firefox: és intencionat?

La frustració de la càrrega lenta dels vídeos de YouTube al navegador Firefox ha portat els usuaris a sospitar d'un acte intencionat per part de YouTube. Tot i que els supòsits inicials suggerien problemes d'optimització de maquinari i rendiment al final de Firefox, una investigació addicional va revelar una història diferent.

Segons diversos informes d'usuaris, el problema sembla estar dins del codi de l'script de polímer de YouTube. Un Redditor va descobrir una línia de codi que introdueix un retard deliberat de cinc segons en carregar un vídeo de YouTube al Firefox. Sembla que aquest retard no serveix de res més que provocar irritació als usuaris.

La línia de codi problemàtica es pot trobar a l'enllaç de l'script del polímer:

`setTimeout(funció() {

c();

a.resolver (1)

}, 5E3);`

Aquest codi obliga els usuaris a suportar una espera de cinc segons abans que es carregui el vídeo. Tanmateix, el problema desapareix quan s'utilitza uBlock Origin, una extensió de bloqueig d'anuncis. Aquesta troballa ha provocat especulacions que el retard deliberat pot ser una estratagema per desanimar l'ús de bloquejadors d'anuncis.

Aquests informes de sabotatge intencionat no tenen precedents en la indústria tecnològica. Les empreses sovint utilitzen tàctiques competitives per guanyar un avantatge al mercat. Tot i que és difícil demostrar definitivament les males intencions, incidents com aquest alimenten les sospites i l'escepticisme entre els usuaris.

De moment, YouTube no ha comentat oficialment aquestes denúncies. Ja sigui intencionat o no, el problema de retard de cinc segons serveix com a recordatori de la batalla constant entre les empreses de navegadors i els proveïdors de contingut per optimitzar el rendiment, augmentar la base d'usuaris i maximitzar els ingressos.

Preguntes més freqüents (FAQ)

Es pot solucionar el problema de càrrega lenta sense utilitzar un commutador d'agent d'usuari?

Sí, una altra solució suggerida pels usuaris és instal·lar uBlock Origin, una extensió de bloqueig d'anuncis. Sembla que l'ús d'uBlock Origin resol el problema de la càrrega lenta dels vídeos de YouTube al Firefox.

Hi ha alguna declaració oficial de YouTube sobre aquestes denúncies?

En el moment d'escriure aquest article, YouTube no ha emès cap comentari o declaració oficial sobre la desacceleració intencionada de YouTube a Firefox.

Són habituals els problemes de rendiment intencionats entre les empreses de navegadors i els proveïdors de contingut?

En el passat, han sorgit denúncies de problemes de rendiment intencionats, que indiquen que les tàctiques competitives no són estranyes a la indústria tecnològica. Les empreses poden emprar diverses estratègies per obtenir un avantatge al mercat o promocionar els seus propis productes o serveis.