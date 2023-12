Les superestrelles de Sonic no compleixen les expectatives, malgrat el poder de permanencia de Sonic

Enmig de l'emoció que envoltava els llançaments simultanis de Sonic Superstars i Super Mario Bros. Wonder, ràpidament es va fer evident que un d'aquests icònics jocs de plataformes en 2D havia emergit com el clar guanyador. Si bé Super Mario Bros. Wonder va trencar rècords de vendes i es va assegurar el seu lloc com el joc de Mario més venut de tots els temps amb 4.3 milions de còpies venudes en només dues setmanes, Sonic Superstars no va complir les expectatives de Sega.

En un informe financer recent, el cap de Sega, Haruki Satomi, va reconèixer que Sonic Superstars va tenir un "inici una mica més feble del que havíem previst". Quan es va pressionar sobre el motiu d'aquest rendiment poc brillant durant una sessió de preguntes i respostes centrada en els inversors, Satomi ho va atribuir a l'impacte d'altres títols importants publicats al mateix temps, sense anomenar directament Super Mario Bros. Wonder.

Tanmateix, la influència de Super Mario Bros. Wonder en Sonic Superstars no és del tot sorprenent. Els propietaris de Nintendo Switch, en particular, van gravitar cap a l'última entrega de Mario, deixant Sonic Superstars lluitant per generar un interès significatiu en altres plataformes. A més, el llançament d'octubre de Marvel's Spider-Man 2 a PlayStation 5 i la popularitat contínua d'altres llançaments recents de jocs, com ara Assassin's Creed Mirage i Cyberpunk 2077 DLC Phantom Liberty, poden haver desviat encara més l'atenció dels jugadors.

Satomi continua sent optimista sobre el potencial d'èxit de Sonic Superstars. Va emfatitzar que la temporada de vacances, especialment els mesos de novembre i desembre, històricament porta fortes vendes per a Sonic IP. Sega té previst augmentar les promocions durant aquest període crucial, amb més del 90% del pressupost de màrqueting del joc destinat a la temporada d'Acció de Gràcies i de vacances.

Un altre factor que podria afectar significativament les vendes de Sonic Superstars és l'estrena de l'esperada tercera pel·lícula de Sonic, prevista per al desembre de 2024. Nintendo ja ha declarat anteriorment que l'èxit de la pel·lícula The Super Mario Bros. va augmentar les vendes de totes les coses de Mario. Sega espera un efecte similar amb Sonic Superstars.

Mentre Sega continua amb els seus esforços de màrqueting i es prepara per a l'estrena de la tercera pel·lícula, la companyia s'enfronta al repte de convèncer els fans perquè donin una oportunitat a Sonic Superstars. Les primeres ressenyes, com la qualificació de 7/10 d'IGN, elogien certs aspectes del joc, però destaquen la seva recepció mixta a causa de les noves característiques prometedores i qüestionables.

Malgrat un inici una mica poc brillant, la popularitat perdurable de Sonic i els esforços constants de Sega per ampliar l'abast de la franquícia inspiren optimisme per a l'èxit futur de Sonic Superstars. Només el temps dirà si Sonic pot estar a l'altura i recuperar la seva glòria en el competitiu món dels jocs.

FAQ

P: Per què Sonic Superstars va tenir un començament més feble del que s'esperava?

R: Segons el cap de Sega, Haruki Satomi, l'impacte d'altres llançaments importants de jocs, com Super Mario Bros. Wonder, va tenir un paper important en el baix rendiment de Sonic Superstars.

P: Sonic Superstars no va generar interès en plataformes que no són de Nintendo?

R: Sí, mentre que els propietaris de Nintendo Switch preferien Super Mario Bros. Wonder, Sonic Superstars va lluitar per generar interès en altres plataformes de jocs.

P: Quins altres jocs poden haver desviat l'atenció de Sonic Superstars?

R: És probable que jocs com Marvel's Spider-Man 2, Assassin's Creed Mirage, Cyberpunk 2077 DLC Phantom Liberty, Starfield, EA Sports FC 24 i Mortal Kombat 1, que es van publicar al mateix temps, hagin desviat l'atenció de Sonic Superstars.

P: Com pensa Sega augmentar les vendes de Sonic Superstars?

R: Sega té previst augmentar les promocions durant la propera temporada de vacances, centrant-se en els mesos de novembre i desembre, que històricament generen vendes elevades per a les IP de Sonic.

P: La tercera pel·lícula de Sonic afectarà les vendes de Sonic Superstars?

R: Sega espera que l'estrena de la tercera pel·lícula de Sonic el desembre de 2024 tingui un impacte positiu en les vendes de Sonic Superstars, de manera similar a com l'èxit de la pel·lícula de Super Mario Bros. va impulsar totes les coses de Mario.