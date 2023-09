Els membres del programa Xbox Insider poden unir-se a la beta tancada per a Party Animals

By

Microsoft ha anunciat que els membres del programa Xbox Insider tindran l'oportunitat de participar en una prova beta tancada per al proper joc multijugador, Party Animals. La beta tancada permetrà als jugadors experimentar el joc de festa abans del seu llançament oficial la setmana que ve.

A partir del divendres 15 de setembre a les 5 del matí, hora del Pacífic, els membres de Xbox Insider poden sol·licitar la beta tancada llançant l'aplicació Xbox Insider Hub a la seva consola. Des d'allà, poden seleccionar la prova de joc d'animals de festa a Previsualitzacions i després unir-se a la versió beta. La beta tancada finalitzarà el dimarts 19 de setembre a les 8:59 del matí, hora del Pacífic.

Un cop acceptats a la beta tancada, els participants rebran una notificació a la seva consola Xbox quan comenci la prova beta. A continuació, poden navegar a l'aplicació Xbox Insider Hub i seleccionar Mostra a la botiga per descarregar el client beta.

Party Animals ofereix als jugadors l'oportunitat de lluitar amb o contra amics en una varietat de modes de joc. Els jugadors poden triar entre un repartiment divers d'animals adorables i competir per ser l'últim que queda en aquesta lluita competitiva.

El llançament oficial de Party Animals està previst per al 20 de setembre, amb disponibilitat per a PC i les consoles Xbox One, Xbox Series X i Xbox Series S de Microsoft. Les comandes anticipades del joc es poden fer al lloc de Xbox.com.

