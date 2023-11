L'empresa de xarxes socials d'Elon Musk presenta una demanda per acusacions de contingut nazi

L'empresa de xarxes socials d'Elon Musk, X, ha presentat una demanda contra Media Matters for America i un dels seus membres del personal, al·legant que un informe d'investigació publicat afirmava falsament que el contingut nazi funcionava a l'aplicació X juntament amb anuncis de grans corporacions. La demanda demana danys i perjudicis no especificats i una ordre perquè Media Matters retiri l'article.

La demanda arriba després que el fiscal general de Texas, Ken Paxton, anunciés una investigació sobre Assumptes dels mitjans per una possible activitat fraudulenta. Paxton va afirmar que estan examinant de prop el tema per assegurar-se que el públic no hagi estat enganyat per organitzacions d'esquerra radicals.

El fiscal general de Missouri, Andrew Bailey, també ha expressat interès en l'assumpte. La demanda, que es va presentar al tribunal federal de Fort Worth, Texas, al·lega que la representació de Media Matters de l'aplicació X és enganyosa perquè no reflecteix amb precisió el que veuen els usuaris típics.

X afirma que Media Matters va fabricar deliberadament imatges una al costat de l'altra que representaven publicacions dels anunciants al costat de contingut extremista per perjudicar les vendes de publicitat de X. No obstant això, el president de Media Matters, Angelo Carusone, ha desestimat la demanda com un intent frívol de silenciar els crítics de X, afirmant que el lloc web està darrere dels seus informes.

La demanda revela un conflicte creixent que implica Musk, crítics de X i la problemàtica relació de l'empresa amb els anunciants. La setmana passada, Musk va fer comentaris controvertits sobre X que abraçaven una teoria de la conspiració considerada antisemita. Media Matters va publicar el seu informe l'endemà, perjudicant encara més la reputació de X en destacar la presència de publicacions nazis juntament amb anuncis d'empreses destacades.

X ha vist que diversos anunciants posaven en pausa la seva despesa a la plataforma en resposta a l'informe. Aquests anunciants inclouen Comcast i NBCUniversal. La demanda al·lega que Media Matters va interferir intencionadament amb els contractes entre X i els seus anunciants, va menysprear X amb declaracions falses i va interferir il·legalment en les relacions comercials.

És important assenyalar que X i Musk no disputen l'existència de contingut nazi a l'aplicació, amb Musk defensant la seva presència com a demostració de llibertat d'expressió. Tanmateix, X ha afirmat que l'informe de Media Matters no representava amb precisió l'experiència d'usuari típica de l'aplicació.

Preguntes freqüents

1. Què és X?

X és una empresa de xarxes socials fundada per Elon Musk.

2. Què és Media Matters for America?

Media Matters for America és una organització progressista de control.

3. Per què X ha presentat una demanda?

X ha presentat una demanda contra Media Matters for America i un dels seus membres del personal per acusacions d'informes falsos sobre contingut nazi a l'aplicació X.

4. Quines són les reclamacions legals formulades per X en la demanda?

La demanda al·lega interferències intencionades en els contractes, declaracions falses i interferències il·legals en les relacions comercials.

5. Com ha respost X a la demanda?

X ha reconegut l'existència de material nazi a l'aplicació però l'ha defensat com una forma de llibertat d'expressió.