Notícies d'última hora: X Messaging Platform presenta una demanda contra Media Watchdog Group

En un gir sorprenent dels esdeveniments, X, la coneguda plataforma de missatgeria, ha presentat una demanda contra el grup de control de mitjans Media Matters. La demanda al·lega que Media Matters va difamar X després de publicar un informe que afirmava que es mostraven anuncis de grans marques al costat de publicacions que promocionaven el nazisme.

Aquest informe, publicat dijous, va provocar indignació i va impulsar IBM, Comcast i altres anunciants a retirar els seus anuncis de la plataforma. La reacció contra X ha anat creixent des de la seva adquisició per Musk per 44 milions de dòlars l'octubre del 2022, ja que els anunciants expressen la seva preocupació per les publicacions controvertides i els acomiadaments d'empleats amb l'objectiu de moderar el contingut.

Dissabte, Musk es va dirigir a les xarxes socials per anunciar els plans de X per llançar una demanda "termonuclear" contra Media Matters i altres que van col·lusionar en el que va descriure com un "atac fraudulent" a l'empresa.

Malgrat la polèmica, la directora executiva de X, Linda Yaccarino, va assegurar diumenge als empleats en una nota que l'empresa ha estat lluitant activament contra l'antisemitisme i la discriminació. Yaccarino va reconèixer que alguns anunciants havien aturat temporalment les seves inversions després de l'informe, però va destacar que X havia deixat clar el seu compromís amb les proteccions de seguretat.

El president de Media Matters, Angelo Carusone, va defensar l'informe de la seva organització en una entrevista recent a Reuters. Carusone va declarar que les troballes de l'organització sense ànim de lucre contradiuen directament les afirmacions de X que havia implementat mesures de seguretat per evitar que els anuncis apareguessin al costat del contingut nociu. Carusone va destacar la presència d'anuncis al costat de contingut nacionalista blanc, suggerint que el sistema de X no funcionava com hauria de ser.

Aquesta disputa legal entre X i Media Matters ha cridat l'atenció sobre els reptes als quals s'enfronten les plataformes de missatgeria per mantenir la seguretat de la marca i combatre el discurs d'odi. A mesura que es desenvolupa el cas, les implicacions tant per a les empreses com per als anunciants segueixen sent incertes.