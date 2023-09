Científics xinesos fan créixer amb èxit ronyons que contenen cèl·lules humanes en embrions de porc

Els científics xinesos han aconseguit un avenç significatiu fent créixer amb èxit ronyons que contenen cèl·lules humanes en embrions de porc. Aquest desenvolupament innovador, que podria alleujar l'escassetat d'òrgans per al trasplantament, es va publicar a la revista Cell Stem Cell. Tanmateix, l'estudi ha plantejat preocupacions ètiques, ja que també es van trobar algunes cèl·lules humanes al cervell dels porcs.

Els investigadors, dels Instituts de Biomedicina i Salut de Guangzhou, van apuntar els ronyons a causa del seu protagonisme en la medicina humana com un dels primers òrgans a desenvolupar-se i el més freqüentment trasplantat. L'autor principal Liangxue Lai va afirmar que els intents anteriors de fer créixer òrgans humans en porcs havien fracassat, cosa que va fer que aquest assoliment fos notable.

Aquest enfocament difereix dels avenços recents d'alt perfil als Estats Units, on els òrgans de porc modificats genèticament s'han trasplantat amb èxit a humans. En canvi, els científics xinesos van descriure el seu treball com un pas pioner en la bioenginyeria d'òrgans. L'equip va utilitzar l'edició de gens CRISPR per eliminar dos gens necessaris per a la formació de ronyons en embrions de porc, creant un "nínxol". Després van introduir cèl·lules mare pluripotents humanes als embrions, que es van convertir en ronyons funcionals amb un 50-60% de cèl·lules humanes.

Tot i que la presència de cèl·lules humanes al cervell del porc genera preocupació, aquesta investigació és una fita important. Tanmateix, encara s'han d'abordar molts reptes abans que aquest experiment pugui esdevenir una solució viable. Els científics tenen previst optimitzar la seva tecnologia per utilitzar-la en el trasplantament humà, però hi ha limitacions, com les cèl·lules vasculars derivades del porc als ronyons que podrien provocar rebuig. L'equip també té la intenció de desenvolupar encara més els ronyons i explorar el creixement d'altres òrgans humans, com el cor i el pàncrees, en els porcs.

En resum, els científics xinesos han aconseguit el primer món fent créixer amb èxit ronyons que contenen cèl·lules humanes en embrions de porc. Tot i que aquest avenç planteja preocupacions ètiques, també presenta una direcció prometedora per abordar l'escassetat de donació d'òrgans. L'equip d'investigació té previst superar els reptes existents i optimitzar la tecnologia per al seu ús potencial en el trasplantament humà.

Fonts:

