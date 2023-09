New York Liberty de la WNBA col·labora amb Xbox per a la cort temàtica de Starfield

El New York Liberty, un equip de bàsquet femení professional de la WNBA, s'ha associat amb Xbox per crear una pista única de temàtica Starfield. En una col·laboració entre esports i jocs, el disseny de la pista presenta el color característic de l'arc de Sant Martí de Starfield a la clau i els logotips de Starfield a prop de la línia mitjana. La pista s'aplicarà al Barclays Center for the Liberty contra els Sparks de Los Angeles i els Washington Mystics. Aquesta és la segona vegada que Liberty s'associa amb Xbox per a una pista inspirada en videojocs, però la primera vegada que es basa específicament en un joc.

La CEO de New York Liberty, Keia Clarke, va expressar el seu entusiasme per la col·laboració, afirmant: "Estem orgullosos de continuar la nostra associació premiada amb Xbox mostrant una altra pista secundària primerenca d'aquest tipus i el llançament global de Starfield". Clarke també va destacar l'oportunitat d'arribar i relacionar-se amb nous fans alhora que es crea sinergia entre la WNBA i les comunitats de jocs. Bethesda Studios, el desenvolupador de Starfield, va llançar el joc molt esperat el 6 de setembre per a Xbox Series X/S, PC mitjançant Windows, Steam i Game Pass.

El cap de Xbox, Phil Spencer, va revelar que Starfield ja havia superat el milió de jugadors concurrents el dia del seu llançament oficial. Aquesta col·laboració entre New York Liberty i Xbox no només mostra la intersecció d'esports i jocs, sinó que també s'alinea amb fites històriques per a ambdues parts. Amb el llançament de Starfield, que és el videojoc més gran de Bethesda Studios en més d'una dècada, i el New York Liberty que viu la seva millor temporada en la història de la franquícia, l'associació assenyala un moment emocionant per a ambdues organitzacions.

