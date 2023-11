Per què no hauríeu de forçar el tancament de les aplicacions?

En el món trepidant de la tecnologia, és habitual que els usuaris tinguin diverses aplicacions en funcionament simultàniament als seus telèfons intel·ligents o ordinadors. Tanmateix, sembla que hi ha una idea errònia persistent que el tancament forçat d'aquestes aplicacions millorarà el rendiment del dispositiu i estalviarà la bateria. Contràriament a la creença popular, els experts suggereixen que les aplicacions de tancament forçat poden fer més mal que bé.

Quan forces el tancament d'una aplicació, bàsicament l'estàs tancant completament, eliminant-la de la memòria activa del dispositiu. Tot i que pot semblar un pas lògic per alliberar recursos, en realitat pot tenir efectes adversos. Els sistemes operatius moderns, com iOS i Android, estan dissenyats per gestionar de manera eficient els processos d'aplicacions i l'assignació de memòria. Quan forceu el tancament d'una aplicació, el sistema operatiu pot interpretar-la com un senyal per prioritzar la reobertura de l'aplicació més tard, cosa que pot consumir més energia i recursos que simplement deixar-la en segon pla.

A més, les aplicacions de tancament forçat poden interrompre la capacitat de l'aplicació per realitzar tasques en segon pla, com ara actualitzar dades o rebre notificacions. Això pot provocar retards en la recepció d'informació important o fins i tot provocar que les aplicacions funcionin malament. Per exemple, és possible que les aplicacions de missatgeria no enviïn missatges en temps real si es tanquen forçant, la qual cosa provoca converses perdudes o respostes retardades.

FAQ:

P: El tancament forçat de les aplicacions millorarà la durada de la bateria?

R: No, és poc probable que les aplicacions de tancament forçat millorin significativament la durada de la bateria. Els sistemes operatius moderns estan dissenyats per gestionar de manera eficient els processos d'aplicacions i l'assignació de memòria.

P: El tancament forçat de les aplicacions pot accelerar el meu dispositiu?

R: És poc probable que el tancament forçat d'aplicacions acceleri notablement el vostre dispositiu. El sistema operatiu està optimitzat per gestionar els processos d'aplicacions de manera eficaç i el tancament forçat de les aplicacions pot consumir més recursos en tornar-les a obrir més tard.

P: Hi ha excepcions per no forçar el tancament d'aplicacions?

R: En alguns casos rars, pot ser necessari forçar el tancament d'una aplicació si aquesta no respon o té un problema tècnic. Tanmateix, generalment es recomana deixar que el sistema operatiu gestione els processos de l'aplicació.

En conclusió, sovint les aplicacions de tancament forçat no són necessàries i poden tenir conseqüències negatives en el rendiment i la funcionalitat del dispositiu. En lloc de forçar constantment el tancament d'aplicacions, és recomanable confiar en les capacitats de gestió integrades del sistema operatiu. En permetre que les aplicacions s'executin en segon pla, podeu garantir una multitasca fluida, notificacions oportunes i un ús eficient dels recursos del vostre dispositiu.