Un estàndard universal: la importància de la matèria per als dispositius domèstics intel·ligents

Tenir una casa intel·ligent pot ser convenient i satisfactori, però sovint comporta la molèstia de tractar amb diferents estàndards per a diversos dispositius. Això significa múltiples concentradors, aplicacions i processos de configuració complicats. Matter, un nou estàndard tecnològic per a dispositius domèstics intel·ligents, té com a objectiu resoldre aquest problema proporcionant un estàndard universal al qual es poden adherir tots els dispositius.

En una configuració domèstica intel·ligent, és possible que tingueu bombetes d'una empresa, endolls d'una altra, un sistema de reg d'una marca diferent i aparells d'aire condicionat d'una altra. Cadascun d'aquests productes pot requerir el seu propi concentrador i aplicació, i poden utilitzar diferents estàndards de connectivitat com ara Zigbee, Z-wave i Ha-low. Aquesta configuració fragmentada pot resultar incòmoda i confusa per als usuaris.

Matter busca unificar l'ecosistema de la llar intel·ligent oferint un únic estàndard que tots els dispositius poden adoptar. Amb Matter, podeu utilitzar un centre de control domèstic que trieu, ja sigui SmartThings, Google Home, Apple HomeKit o Alexa. Tots els dispositius compatibles amb Matter funcionaran perfectament amb el concentrador escollit, eliminant la necessitat de tenir diverses aplicacions i concentradors a tota casa.

A més de simplificar la configuració i el control, Matter també aporta altres avantatges. Els dispositius Matter encara poden funcionar fins i tot quan no hi ha Internet perquè es poden connectar a la vostra xarxa local. Les escenes i les automatitzacions que hàgiu configurat continuaran funcionant sense problemes, assegurant que la vostra llar intel·ligent segueixi funcionant fins i tot en situacions fora de línia. Aquesta característica diferencia a Matter de molts altres sistemes domèstics intel·ligents.

Matter 1.0 es va llançar l'any passat i les actualitzacions futures ampliaran encara més les seves funcions i la compatibilitat del dispositiu. El full de ruta inclou suport per a una àmplia gamma de dispositius, inclosos electrodomèstics com robots aspiradors, rentadores, assecadores i neveres. La majoria dels principals actors de la indústria de la llar intel·ligent ja s'han compromès a adoptar Matter, convertint-lo en un estàndard àmpliament acceptat.

Per als dispositius existents, hi ha diferents escenaris. Alguns dispositius poden rebre actualitzacions de programari mitjançant wifi per fer-los compatibles amb Matter. Els concentradors, en lloc dels dispositius individuals, s'actualitzaran per funcionar amb Matter, de manera que és possible que encara hàgiu de mantenir els vostres concentradors existents. Alguns dispositius Zigbee també poden rebre actualitzacions de compatibilitat. Altres dispositius continuaran funcionant amb els seus sistemes existents.

Per aprofitar plenament els avantatges de Matter, es recomana comprar nous dispositius intel·ligents amb compatibilitat amb Matter. A mesura que adquireixis productes nous, pots substituir gradualment els antics per dispositius compatibles amb Matter, creant finalment un sistema de llar intel·ligent totalment integrat i harmoniós.

Fonts:

– Connectivity Standards Alliance