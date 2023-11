Per què algú no rebria un reforç bivalent?

En els últims anys, els reforços bivalents s'han convertit en una eina crucial per prevenir determinades malalties. Tanmateix, hi ha circumstàncies en què les persones poden no rebre aquesta vacuna de reforç. Aprofundim en els motius pels quals algunes persones poden optar per no rebre un reforç bivalent.

En primer lloc, és important entendre què és un reforç bivalent. Un reforç bivalent és una vacuna que protegeix contra dues malalties específiques. Per exemple, el reforç bivalent més comú és el que protegeix contra el tètanus i la diftèria. Aquestes malalties poden posar en perill la vida, i normalment es recomana el reforç cada deu anys per mantenir la immunitat.

Una de les raons per les quals algú pot no rebre un reforç bivalent és a causa d'una malaltia o al·lèrgia. Algunes persones poden tenir un historial mèdic que contraindica l'administració de determinades vacunes. Per exemple, a aquells amb al·lèrgies greus als components de la vacuna, com la gelatina o la neomicina, es pot aconsellar que no rebin el reforç.

Un altre motiu per no rebre un reforç bivalent podrien ser creences personals o motius religiosos. Algunes persones poden tenir objeccions filosòfiques a les vacunes o tenir creences religioses que desaconsellen l'ús de determinades intervencions mèdiques. Tot i que aquestes raons són opcions personals, és important tenir en compte que poden tenir conseqüències no només per a l'individu sinó també per a la salut pública.

FAQ:

P: Hi ha efectes secundaris associats amb els reforços bivalents?

R: Com qualsevol vacuna, els reforços bivalents poden tenir efectes secundaris. Els efectes secundaris més comuns inclouen dolor al lloc de la injecció, febre lleu i fatiga. Els efectes secundaris greus són rars.

P: Puc rebre un reforç bivalent si estic embarassada?

R: En general, és segur rebre un reforç bivalent durant l'embaràs, sobretot si n'has de fer un. Tanmateix, sempre es recomana consultar amb el vostre metge abans de vacunar-vos.

P: Quant de temps dura la immunitat d'un reforç bivalent?

R: La immunitat proporcionada per un reforç bivalent pot variar segons la malaltia. Per al tètanus i la diftèria, normalment es recomana una vacuna de reforç cada deu anys per mantenir la protecció.

En conclusió, mentre que els reforços bivalents són una eina essencial per prevenir malalties, hi ha raons vàlides per les quals algú podria optar per no rebre'ls. Ja sigui per afeccions mèdiques, al·lèrgies, creences personals o motius religiosos, és crucial respectar les eleccions individuals alhora que té en compte l'impacte en la salut pública. Com sempre, consultar amb un proveïdor d'atenció mèdica és la millor manera de prendre una decisió informada sobre la vacunació.