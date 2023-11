Per què es va treure Zostavax del mercat?

En un moviment sorprenent, la companyia farmacèutica Merck va anunciar recentment que interrompria la seva popular vacuna contra el teu zoster, Zostavax. Aquesta decisió ha fet que moltes persones es preguntin per què es retiraria del mercat una vacuna àmpliament utilitzada i aparentment eficaç. Aprofundim en els motius d'aquest desenvolupament inesperat.

L'eficàcia de Zostavax:

Zostavax es va introduir l'any 2006 com la primera vacuna per prevenir el herpes zoster, una malaltia dolorosa i potencialment debilitant causada per la reactivació del virus de la varicel·la-zoster, que també causa la varicel·la. Es va trobar que la vacuna era aproximadament un 51% eficaç per prevenir el herpes zoster i un 67% efectiva per reduir el risc de neuràlgia postherpètica, una complicació comuna de la teula.

L'arribada d'una vacuna nova i millorada:

El motiu principal de la interrupció de Zostavax és la introducció d'una vacuna més nova i eficaç anomenada Shingrix. Desenvolupat per GlaxoSmithKline, Shingrix té una taxa d'eficàcia impressionant de més del 90% en la prevenció de la teula i la neuràlgia postherpètica. Aquesta millora significativa de l'eficàcia ha provocat una disminució de l'ús de Zostavax, fet que ha fet que Merck el retiri del mercat.

Preocupacions per la disminució de l'eficàcia de Zostavax:

Un altre factor que contribueix a l'eliminació de Zostavax és la seva eficàcia disminuint amb el temps. Els estudis han demostrat que la protecció de la vacuna disminueix significativament després dels primers anys, deixant els individus vulnerables a les teules més tard en la vida. Aquesta disminució de l'eficàcia, juntament amb la disponibilitat d'una alternativa més potent, ha disminuït encara més la demanda de Zostavax.

FAQ:

P: Encara és segur utilitzar Zostavax?

R: Sí, Zostavax encara es considera segur i eficaç per prevenir les teules. Tanmateix, ja no es recomana a causa de la disponibilitat d'una vacuna més eficaç, Shingrix.

P: Puc canviar de Zostavax a Shingrix?

R: Sí, si ja heu rebut Zostavax, es recomana completar la sèrie de vacunació contra el teu zóster amb Shingrix per garantir la màxima protecció.

P: Zostavax estarà disponible en el futur?

R: Merck ha interromput la producció i distribució de Zostavax, de manera que és poc probable que estigui disponible en el futur.

En conclusió, la suspensió de Zostavax es pot atribuir a l'arribada d'una vacuna més eficaç, Shingrix, i a les preocupacions per la disminució de l'eficàcia de Zostavax amb el temps. Tot i que Zostavax encara es considera segur, es recomana als individus que optin per la protecció superior que ofereix Shingrix.