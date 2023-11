Per què es va recordar Shingrix?

En un sorprenent gir dels esdeveniments, la popular vacuna contra la teula, Shingrix, ha estat retirada per problemes de seguretat. La retirada ha fet que moltes persones es preguntin per què s'ha retirat del mercat una vacuna tan utilitzada i de confiança. Aprofundim en els motius d'aquest record inesperat.

Shingrix, desenvolupat per l'empresa farmacèutica GlaxoSmithKline (GSK), és una vacuna que s'utilitza per prevenir el herpes zoster, una infecció viral dolorosa causada pel virus de la varicel·la-zóster. Shingrix és molt eficaç per reduir el risc de patir teules i les seves complicacions, per la qual cosa és una opció preferida per a persones de 50 anys o més.

Tanmateix, els informes recents de reaccions adverses després de l'administració de Shingrix han suscitat preocupacions. Aquestes reaccions inclouen reaccions al·lèrgiques greus, com ara anafilaxi, així com altres efectes secundaris com febre, dolor muscular i fatiga. Tot i que el nombre de casos notificats és relativament petit en comparació amb el nombre total de dosis administrades, la gravetat d'aquestes reaccions ha fet que les autoritats sanitàries prenguin mesures.

Com a resultat, la Food and Drug Administration (FDA) ha iniciat una retirada de Shingrix per investigar a fons els problemes de seguretat associats a la vacuna. La retirada és una mesura de precaució per garantir el benestar de les persones que reben la vacuna i per avaluar els possibles riscos implicats.

FAQ:

P: Què és l'anafilaxi?

R: L'anafilaxi és una reacció al·lèrgica greu i potencialment mortal que pot ocórrer en pocs minuts d'exposició a un al·lèrgen. Pot causar símptomes com dificultat per respirar, inflor de la cara i la gola, batecs cardíacs ràpids i una caiguda de la pressió arterial.

P: Quina eficàcia és Shingrix per prevenir les teules?

R: Shingrix és molt eficaç, amb estudis que demostren que redueix el risc de patir teules en més d'un 90%. També ajuda a prevenir la neuràlgia postherpètica, una malaltia dolorosa que es pot produir després d'una infecció de teules.

P: Les persones que ja han rebut Shingrix haurien de preocupar-se?

R: La retirada és una mesura de precaució i les reaccions adverses notificades són rares. Si ja heu rebut la vacuna i no heu experimentat cap efecte secundari greu, no hi ha motiu immediat de preocupació. Tanmateix, sempre és recomanable consultar amb el vostre metge si teniu dubtes o dubtes.

A mesura que les investigacions sobre la seguretat de Shingrix continuen, és crucial prioritzar el benestar de les persones i assegurar-se que s'aborden a fons els possibles riscos associats a la vacuna. La retirada serveix com a recordatori de la importància de les proves i el seguiment rigorosos de les vacunes per mantenir la confiança pública i la confiança en la seva seguretat i eficàcia.