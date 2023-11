Apple està preparada per revolucionar la indústria dels anells intel·ligents?

Quan la gent pensa en rastrejadors de fitness portàtils, solen venir al cap els rellotges intel·ligents com l'Apple Watch Series 9. Aquests dispositius ofereixen una sèrie de funcions de seguiment de salut i forma física juntament amb notificacions i aplicacions. Però hi ha una tendència creixent al món de la tecnologia de la salut: les joies intel·ligents, especialment els anells intel·ligents. Tot i que un dels anells intel·ligents més populars disponibles actualment és Oura Ring, que requereix una subscripció premium per accedir a informació valuosa, molts es pregunten si Apple entrarà en aquest mercat.

Resulta que Apple fa temps que treballa en la tecnologia d'anell intel·ligent, com ho demostren les patents presentades per a un "dispositiu informàtic d'anell electrònic". Aquestes patents suggereixen diverses possibilitats per a un anell intel·ligent d'Apple, inclòs un mini Apple Watch amb pantalla tàctil i feedback hàptic, així com funcions que s'integren amb els auriculars de realitat mixta d'Apple, el Vision Pro. Algunes d'aquestes patents fins i tot exploren l'entrada de gestos i les notificacions hàptiques similars a les que es troben a l'Apple Watch.

Un anell intel·ligent d'Apple podria abordar algunes de les limitacions de l'Apple Watch, com ara el seu volum quan es porta durant la nit per fer un seguiment del son. Moltes persones prefereixen una opció més mínima mentre dormen, fent d'un anell intel·ligent una alternativa perfecta. A més, l'experiència d'Apple en col·laboracions de disseny i moda, com la d'Hermès per a l'Apple Watch, podria donar lloc a un anell intel·ligent que combina estètica i funcionalitat.

A més, integrar un anell intel·ligent d'Apple directament amb l'aplicació Fitness o Salut podria eliminar la necessitat d'una subscripció, oferint als usuaris accés a dades de salut valuoses sense costos addicionals. Això diferenciaria l'anell intel·ligent d'Apple de competidors com Oura Ring, que requereixen subscripcions per desbloquejar tot el seu potencial.

Tot i que encara no se sap si Apple llançarà realment un anell intel·ligent o si aquestes patents es traduiran en un producte real, la companyia té un historial de revolucionar les categories de productes. L'Apple Watch va liderar el camí dels rellotges intel·ligents i un anell intel·ligent d'Apple podria tenir un impacte similar a la indústria. Tant si s'utilitza únicament per introduir-se amb un altre maquinari d'Apple com si incorpori sensors de seguiment de la salut en el futur, un anell intel·ligent d'Apple té un potencial important.

Preguntes més freqüents (FAQ)

1. Què és un anell intel·ligent?

Un anell intel·ligent és un dispositiu que combina tecnologia i joieria. Normalment ofereix funcionalitats com ara el seguiment de l'activitat, les notificacions i altres funcions intel·ligents.

2. Què és l'anell Oura?

L'anell Oura és un anell intel·ligent popular conegut per les seves capacitats de seguiment de la salut i el son. Requereix una subscripció premium per accedir a determinades funcions i dades.

3. Apple té patents per a un anell intel·ligent?

Sí, Apple ha presentat patents per a un "dispositiu informàtic d'anell electrònic" que suggereix que la companyia està explorant la possibilitat de llançar un anell intel·ligent.

4. Es pot integrar un anell intel·ligent Apple amb l'aplicació Fitness o Health?

Si Apple alliberés un anell intel·ligent, podria integrar-se directament amb l'aplicació Fitness o Health, proporcionant als usuaris accés a dades de salut sense necessitat de subscripció.

5. Un anell intel·ligent d'Apple revolucionarà la indústria?

Tot i que no és segur si Apple llançarà un anell intel·ligent, la companyia té un historial d'introduir productes innovadors com l'Apple Watch. Si Apple entra al mercat dels anells intel·ligents, podria tenir un impacte significatiu en la indústria.