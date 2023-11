Per què Walgreens i Walmart comencen amb Wal?

En el vast paisatge dels gegants de la venda al detall destaquen dos noms destacats: Walgreens i Walmart. Les dues empreses s'han convertit en noms familiars, però us heu preguntat mai per què comencen amb "Wal"? És només una coincidència o hi ha un significat més profund darrere? Endinsem-nos en la història i els orígens d'aquests gegants del comerç minorista per descobrir la resposta.

Els orígens de Walgreens:

Walgreens, la popular cadena de farmàcies, va ser fundada l'any 1901 per Charles R. Walgreen. El nom "Walgreen" es va escurçar a "Walgreens" per facilitar-ne la pronunciació i el record. L'addició de la lletra "s" era una pràctica habitual a principis del segle XX per crear un nom de marca més distintiu i reconeixible.

El naixement de Walmart:

Walmart, en canvi, té una història una mica diferent. El gegant minorista va ser fundat l'any 1962 per Sam Walton. Quan Walton va obrir la seva primera botiga, la va anomenar "Walton's Five and Dime". Tanmateix, a mesura que l'empresa es va expandir i va obrir més ubicacions, el nom es va canviar a "Walmart" el 1969. La decisió d'abandonar la "s" possessiva es va prendre per significar que Walmart no era només la botiga d'un home, sinó una marca que pertanyia. a tothom.

FAQ:

P: Hi ha alguna connexió entre Walgreens i Walmart?

R: Tot i que ambdues empreses comencen per "Wal", no hi ha cap connexió directa entre Walgreens i Walmart. Són entitats separades amb fundadors i models de negoci diferents.

P: Per què moltes botigues minoristes comencen amb "Wal"?

R: L'ús de "Wal" als noms de les botigues minoristes és sovint una manera de crear una marca reconeixible i memorable. No es limita a Walgreens i Walmart; Altres exemples inclouen Wal-Mart (una empresa diferent de Walmart), Wal-Burgers i Wal-Flowers.

P: Hi ha altres motius per utilitzar "Wal" al nom d'una empresa?

R: Tot i que no hi ha una resposta definitiva, alguns especulen que l'ús de "Wal" pot provocar una sensació de confiança i fiabilitat, ja que sona semblant a la paraula "bé". A més, pot haver estat una manera de retre homenatge als noms dels fundadors, com Walgreen i Walton.

En conclusió, l'ús de "Wal" en noms de gegants minoristes com Walgreens i Walmart no és una mera coincidència. És una elecció deliberada feta pels fundadors per crear marques memorables i reconeixibles. Tot i que no hi ha una connexió directa entre les dues empreses, ambdues s'han convertit en icònics en els seus respectius sectors. Així, la propera vegada que passeu per un Walgreens o un Walmart, coneixereu la història darrere dels seus noms.