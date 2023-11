By

Per què no es poden desinstal·lar algunes aplicacions d'Android?

Al món dels telèfons intel·ligents Android, els usuaris tenen la llibertat de personalitzar els seus dispositius amb una gran varietat d'aplicacions. Tanmateix, hi ha un fenomen frustrant amb el qual s'han trobat molts usuaris d'Android: la incapacitat de desinstal·lar determinades aplicacions preinstal·lades. Això planteja la pregunta: per què no es poden desinstal·lar algunes aplicacions d'Android?

L'aplicació preinstal·lada Predicament

Les aplicacions preinstal·lades, també conegudes com a bloatware o aplicacions del sistema, vénen carregades prèviament als dispositius Android pel fabricant o el proveïdor de serveis mòbils. Aquestes aplicacions poden anar des de components essencials del sistema fins a aplicacions de tercers que el fabricant consideri útils. Tot i que algunes aplicacions preinstal·lades són realment valuoses, d'altres poden ser redundants o no desitjades pels usuaris.

Raons darrere de les aplicacions no extraïbles

Hi ha diversos motius pels quals algunes aplicacions d'Android no es poden desinstal·lar:

1. Integritat del sistema: Algunes aplicacions preinstal·lades estan profundament integrades al sistema operatiu, cosa que les fa essencials per al bon funcionament del dispositiu. L'eliminació d'aquestes aplicacions podria alterar l'estabilitat del sistema o provocar que altres aplicacions funcionin malament.

2. Acords del fabricant: Els fabricants de dispositius mòbils solen tenir acords amb desenvolupadors d'aplicacions per incloure el seu programari als seus dispositius. Aquestes associacions poden ser financerament beneficioses per a ambdues parts, però també poden donar lloc a aplicacions preinstal·lades que els usuaris no poden eliminar.

3. Generació d'ingressos: Algunes aplicacions preinstal·lades generen ingressos per al fabricant mitjançant anuncis o associacions. L'eliminació d'aquestes aplicacions eliminaria possibles corrents d'ingressos, cosa que podria explicar per què no es poden desinstal·lar.

Preguntes freqüents

P: Puc desactivar les aplicacions preinstal·lades en lloc de desinstal·lar-les?

R: Sí, la majoria de dispositius Android permeten als usuaris desactivar aplicacions preinstal·lades. Desactivar una aplicació impedeix que s'executi i allibera espai d'emmagatzematge, tot i que roman al dispositiu.

P: Puc eliminar aplicacions preinstal·lades arrelant el meu dispositiu?

R: L'arrelament d'un dispositiu Android pot concedir als usuaris accés administratiu, cosa que els permet eliminar aplicacions preinstal·lades. Tanmateix, aquest procés pot anul·lar les garanties, comprometre la seguretat del dispositiu i, potencialment, causar danys irreparables si no es fa correctament.

P: Són innecessàries totes les aplicacions preinstal·lades?

A: No necessàriament. Tot i que algunes aplicacions preinstal·lades poden ser no desitjades, d'altres ofereixen funcions o serveis essencials. És recomanable avaluar acuradament el propòsit i la utilitat de cada aplicació preinstal·lada abans d'intentar eliminar-la o desactivar-la.

En conclusió, la incapacitat de desinstal·lar determinades aplicacions d'Android es pot atribuir a factors com la integritat del sistema, els acords amb els fabricants i la generació d'ingressos. Tot i que pot ser frustrant per als usuaris, opcions com desactivar o arrelar el dispositiu poden proporcionar cert nivell de control sobre les aplicacions preinstal·lades. En definitiva, és essencial aconseguir un equilibri entre la personalització i l'estabilitat del sistema operatiu Android.