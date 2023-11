By

Per què estic tan malalt de COVID encara que estic vacunat?

A mesura que la pandèmia de COVID-19 continua evolucionant, les infeccions innovadores entre les persones vacunades s'han convertit en motiu de preocupació. És descoratjador experimentar una malaltia tot i estar totalment vacunat, però és important entendre els motius d'aquests casos innovadors i el paper de les vacunes en la mitigació de malalties greus.

Les infeccions avançades es produeixen quan una persona totalment vacunada contrau el virus tot i haver rebut les dosis recomanades de la vacuna COVID-19. Tot i que les vacunes redueixen significativament el risc d'infecció, no són 100% infal·libles. Això significa que un petit percentatge d'individus vacunats encara es poden infectar, encara que amb símptomes més lleus en comparació amb els que no estan vacunats.

Diversos factors contribueixen a les infeccions avançades. En primer lloc, cap vacuna és perfecta i els casos innovadors són un resultat esperat. L'eficàcia de les vacunes pot variar en funció de factors com l'edat, les condicions de salut subjacents i la presència de noves variants. A més, el nivell d'exposició al virus també pot afectar la probabilitat d'infeccions innovadores.

És crucial tenir en compte que, fins i tot si una persona vacunada contrau COVID-19, la vacuna encara ofereix una protecció significativa contra malalties greus, hospitalització i mort. Les vacunes han demostrat ser molt efectives per reduir el risc de malalties greus i prevenir sistemes sanitaris aclaparadors.

FAQ:

P: Si estic totalment vacunat, per què em vaig emmalaltir encara de COVID-19?

R: Tot i que les vacunes redueixen molt el risc d'infecció, encara es poden produir casos innovadors. Les vacunes protegeixen principalment contra malalties greus, hospitalització i mort.

P: Són habituals les infeccions avançades?

R: Les infeccions innovadores són relativament rares, tenint en compte el gran nombre d'individus vacunats. La majoria de les persones vacunades que contrauen COVID-19 presenten símptomes lleus o són asimptomàtiques.

P: Puc transmetre el virus si tinc una infecció avançada?

R: Tot i que les infeccions innovadores solen associar-se amb càrregues virals més baixes, encara és possible transmetre el virus a altres persones. Per tant, és important seguir seguint les pautes de salut pública com portar mascaretes i practicar el distanciament social.

P: M'he de vacunar encara si són possibles infeccions avançades?

A: Absolutament. Les vacunes segueixen sent l'eina més eficaç per prevenir malalties greus i reduir l'impacte global de la pandèmia. Tenen un paper crucial en la protecció de les persones i les comunitats.

En conclusió, les infeccions innovadores entre les persones vacunades, tot i que són lamentables, no són inesperades. Les vacunes redueixen significativament el risc de patir malalties greus i proporcionen una protecció important contra la COVID-19. És essencial seguir seguint les directrius de salut pública i fomentar la vacunació per ajudar a posar fi a aquesta crisi sanitària mundial.