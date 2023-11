By

Qui va ser el primer Sams o Costco?

En el món dels clubs de magatzems, dos gegants es destaquen: Sam's Club i Costco. Aquests gegants minoristes s'han convertit en sinònim de compres a granel, oferint als clients l'oportunitat de comprar en grans quantitats a preus reduïts. Però, qui va ser el primer a obrir el camí per a aquesta revolució comercial?

Sam's Club, una divisió de Walmart, es va fundar el 1983. Una creació del fundador de Walmart Sam Walton, Sam's Club va ser creat per atendre els propietaris de petites empreses i persones que busquen estalviar diners comprant articles a granel. Amb el seu model basat en membres, Sam's Club va guanyar ràpidament popularitat i es va convertir en un nom familiar.

D'altra banda, Costco, fundada també el 1983, té una història d'origen lleugerament diferent. Originàriament conegut com Price Club, va ser una creació de Sol Price, pionera en la indústria minorista. Price Club tenia com a objectiu proporcionar a les petites empreses accés a mercaderies assequibles. El 1993, Price Club es va fusionar amb Costco i l'empresa va adoptar el nom de Costco Wholesale Corporation que coneixem avui.

Aleshores, qui va ser el primer? Tècnicament, tant Sam's Club com Costco es van fundar el mateix any. No obstant això, Sam's Club va obrir el seu primer club de magatzem uns mesos abans que Price Club, donant-li una lleugera avantatge pel que fa a ser el primer a sortir al mercat.

FAQ:

P: Què és un club de magatzems?

R: Un club de magatzem és un tipus de botiga minorista que ofereix als clients l'oportunitat de comprar articles a granel a preus reduïts. Aquestes botigues solen requerir una subscripció per accedir als seus productes i serveis.

P: Quin és el model basat en la pertinença?

R: El model basat en membres és una estratègia empresarial en què els clients paguen una quota per convertir-se en membres d'una botiga o organització determinada. A canvi, els membres tenen accés a productes, serveis i descomptes exclusius.

P: Són Sam's Club i Costco els únics clubs de magatzems?

R: Tot i que Sam's Club i Costco són els clubs de magatzems més coneguts, hi ha altres jugadors al mercat, com ara BJ's Wholesale Club i diversos clubs de magatzems regionals.

En conclusió, tant Sam's Club com Costco van jugar un paper fonamental a l'hora de revolucionar la manera de comprar de la gent introduint el concepte de clubs de magatzem. Tot i que Sam's Club va obrir les seves portes uns mesos abans que Price Club, ambdues empreses han tingut un impacte significatiu en la indústria minorista i continuen prosperant avui. Tant si sou un membre fidel del Sam's Club com si sou un comprador devot de Costco, no es pot negar la influència que aquests clubs de magatzems han tingut en la nostra manera de comprar.