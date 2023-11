Qui és ara el propietari de Costco?

En el món dels gegants minoristes, Costco Wholesale Corporation, sens dubte, s'ha fet un nom. Coneguda pels seus magatzems massius i el seu model de compra a granel, Costco s'ha convertit en una destinació de referència per a milions de compradors a tot el món. Però, qui és exactament el propietari d'aquesta potència minorista?

A partir d'ara, els majors accionistes de Costco són els seus inversors institucionals. Aquests inclouen fons d'inversió, fons de pensions i altres empreses d'inversió. El principal accionista institucional de la companyia és The Vanguard Group, que posseeix al voltant del 8% de les accions en circulació de Costco. Altres inversors institucionals importants inclouen BlackRock, State Street Corporation i Fidelity Investments.

Tanmateix, és important tenir en compte que Costco és una empresa que cotitza en borsa, és a dir, que la seva propietat es distribueix entre nombrosos inversors individuals i institucionals que tenen accions de les accions de l'empresa. Això permet que qualsevol persona amb els mitjans per invertir es converteixi en propietari parcial de Costco.

FAQ:

P: Què significa que una empresa cotitzi en borsa?

R: Quan una empresa cotitza públicament, vol dir que les seves accions estan disponibles per a la compra del públic en general a les borses. Això permet a particulars i inversors institucionals comprar i vendre accions, convertint-se en propietaris parcials de l'empresa.

P: Hi ha membres fundadors o famílies que encara posseeixin una part important de Costco?

R: No, no hi ha membres fundadors ni famílies que actualment posseeixin una part important de Costco. L'empresa ha passat a una corporació que cotitza en borsa, i ara la propietat es distribueix entre diversos accionistes.

P: La propietat de Costco pot canviar amb el temps?

R: Sí, la propietat de Costco pot canviar amb el temps a mesura que es compren i venen accions a la borsa. Els inversors poden augmentar o disminuir les seves participacions, alterant potencialment l'estructura de propietat de l'empresa.

En conclusió, mentre que Costco és propietat d'un grup divers d'inversors individuals i institucionals, els seus majors accionistes són actualment inversors institucionals com The Vanguard Group. Com a empresa que cotitza en borsa, la propietat pot fluctuar, però l'empresa segueix sent un gegant minorista amb una àmplia base d'accionistes.