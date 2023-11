Qui és propietari del 51% de Walmart?

Al món dels gegants minoristes, Walmart es destaca com una de les empreses més reconegudes i influents. Amb la seva àmplia xarxa de botigues i una àmplia gamma de productes, Walmart s'ha convertit en un nom familiar per a milions de compradors a tot el món. Però us heu preguntat mai qui té la participació majoritària en aquest gigante minorista? Aprofundim en l'estructura de propietat de Walmart i descobrim qui és propietari del 51% de l'empresa.

Estructura de propietat:

Walmart és una empresa que cotitza en borsa, és a dir, que la seva propietat es divideix entre nombrosos accionistes que tenen accions de les accions de l'empresa. Fins ara, cap entitat o individu no té una participació de control del 51% a Walmart. En canvi, la propietat està dispersa entre una àmplia gamma d'inversors individuals i institucionals.

Principals accionistes:

Alguns dels principals accionistes de Walmart inclouen empreses de gestió d'inversions, fons de pensions i fons d'inversió. Aquestes entitats gestionen les inversions dels seus clients i destinen una part de les seves carteres a les accions de Walmart. Tot i que cap accionista únic té una participació majoritària, alguns dels accionistes institucionals més grans inclouen The Vanguard Group, BlackRock i State Street Corporation.

Preguntes freqüents:

P: La família Walton té una part important de Walmart?

R: Sí, la família Walton, descendents del fundador de Walmart, Sam Walton, posseeix una part substancial de les accions de l'empresa. Tanmateix, la seva propietat conjunta no arriba a la marca del 51%.

P: L'estructura de propietat de Walmart pot canviar en el futur?

R: Sí, l'estructura de propietat de qualsevol empresa que cotitza en borsa pot canviar amb el temps a mesura que es compren i venen accions a la borsa. Tanmateix, qualsevol canvi significatiu en la propietat requeriria l'adquisició o la venda d'un nombre substancial d'accions.

P: No tenir un propietari majoritari afecta el procés de presa de decisions de Walmart?

R: No, el procés de presa de decisions de Walmart es regeix pel seu consell d'administració, format per persones elegides pels accionistes. El consell, juntament amb l'equip directiu executiu, s'encarrega de prendre decisions estratègiques per a l'empresa.

En conclusió, Walmart no té un sol propietari que tingui una participació del 51%. En canvi, la propietat està àmpliament dispersa entre diversos accionistes institucionals i individuals. El procés de presa de decisions de l'empresa no es veu influenciat per l'absència d'un propietari majoritari, ja que es regeix pel seu consell d'administració.