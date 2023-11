Qui és la germana del propietari de Walmart?

En el món de la venda al detall, Walmart es presenta com un gegant, dominant la indústria amb la seva àmplia xarxa de botigues i presència global. Fundat per Sam Walton el 1962, el gegant minorista s'ha convertit en un nom familiar, oferint una àmplia gamma de productes a preus assequibles. Però us heu preguntat mai sobre la família que hi ha darrere d'aquest imperi minorista? Qui és la germana del propietari de Walmart?

La germana de la propietària de Walmart és Alice Walton. Nascuda el 7 d'octubre de 1949, Alice és l'única filla de Sam Walton i Helen Walton. És la germana més petita de la família Walton, que inclou els seus germans Rob, Jim i John. Si bé els seus germans han jugat un paper important en el desenvolupament i l'expansió de Walmart, Alice ha deixat la seva pròpia empremta al món de l'art.

Alice Walton és col·leccionista d'art i filantropa. Té una profunda passió per l'art i ha utilitzat la seva riquesa per construir una col·lecció impressionant al llarg dels anys. El 2011, va obrir el Crystal Bridges Museum of American Art a Bentonville, Arkansas. El museu mostra una àmplia gamma d'obres d'art nord-americanes, incloses peces d'artistes reconeguts com Andy Warhol i Norman Rockwell.

FAQ:

P: Com es va implicar Alice Walton en l'art?

R: Alice Walton va desenvolupar un interès per l'art a una edat jove. Va estudiar història de l'art a la universitat i fa diverses dècades que col·lecciona obres d'art.

P: Què és el Crystal Bridges Museum of American Art?

R: El Crystal Bridges Museum of American Art és un museu fundat per Alice Walton. Conté una col·lecció d'obres d'art nord-americanes i es troba a Bentonville, Arkansas.

P: Quin és el valor net d'Alice Walton?

R: A partir del 2021, el patrimoni net d'Alice Walton s'estima en uns 70 milions de dòlars, la qual cosa la converteix en una de les dones més riques del món.

P: Alice Walton té alguna implicació a Walmart?

R: Tot i que Alice Walton és membre de la família Walton, no participa activament en les operacions diàries de Walmart. El seu enfocament se centra principalment en la seva col·lecció d'art i esforços filantròpics.

En conclusió, Alice Walton, la germana del propietari de Walmart, s'ha fet un nom en el món de l'art. Si bé els seus germans han tingut un paper important en l'èxit de Walmart, Alice ha perseguit la seva passió per l'art i ha creat una col·lecció notable. A través de la seva filantropia i l'establiment del Crystal Bridges Museum, ha tingut un impacte durador en la comunitat artística.