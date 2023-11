By

Qui és el propietari de la filla de Walmart?

En el món de la venda al detall, Walmart és un nom familiar. Amb la seva àmplia xarxa de botigues i una àmplia oferta de productes, l'empresa s'ha convertit en un gegant global del comerç minorista. Fundat per Sam Walton el 1962, Walmart ha passat des de llavors a través de la família, amb la propietat ara residint amb els seus descendents. Una de les figures destacades d'aquest llinatge és Alice Walton, la filla del fundador de Walmart.

Alice Walton, nascuda el 7 d'octubre de 1949, és una hereva i filantropa nord-americana. És l'única filla de Sam Walton i Helen Walton. A partir del 2021, Alice Walton és considerada una de les dones més riques del món, amb un patrimoni net de més de 60 milions de dòlars. La seva riquesa prové principalment de la seva participació en Walmart, la qual cosa la converteix en una de les principals accionistes de l'empresa.

FAQ:

P: Com es va convertir Alice Walton en propietària de Walmart?

R: Alice Walton va heretar la seva participació en Walmart del seu pare, Sam Walton, que va fundar l'empresa. Com a membre de la família Walton, va rebre una part de la propietat de la família quan el seu pare va morir.

P: Quin és el paper d'Alice Walton a Walmart?

R: Tot i que Alice Walton és una de les principals accionistes de Walmart, no ocupa cap càrrec executiu a l'empresa. La seva implicació gira principalment al voltant de la seva participació en la propietat i la influència que pot tenir com a accionista important.

P: Hi ha altres membres de la família Walton que són propietaris de Walmart?

R: Sí, Alice Walton no és l'únic membre de la família Walton amb propietat a Walmart. Els seus germans, Rob Walton i Jim Walton, també tenen participacions importants a l'empresa. La família Walton, en conjunt, segueix sent una de les famílies més riques del món a causa de la seva propietat de Walmart.

P: Per què és coneguda Alice Walton, a més de la seva propietat a Walmart?

R: Alice Walton també és reconeguda pels seus esforços filantròpics. Ha establert el Crystal Bridges Museum of American Art a Bentonville, Arkansas, que acull una gran col·lecció d'obres d'art nord-americanes. A més, dona suport activament a diverses causes i iniciatives benèfiques.

Com a filla del fundador de Walmart, Alice Walton ocupa una posició important dins de l'estructura de propietat de l'empresa. La seva riquesa i influència s'estenen més enllà de la indústria minorista, convertint-la en una figura destacada tant en els negocis com en la filantropia.