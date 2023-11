Qui és la filla de Walmart?

En el món de la venda al detall, Walmart és un nom familiar. Com a minorista més gran del món, té un impacte significatiu en el mercat global. Però us heu preguntat mai qui és la filla de Walmart? Qui porta el llegat d'aquest gegant minorista? Anem a esbrinar.

La filla de Walmart no és altra que Alice Walton. Nascuda el 7 d'octubre de 1949, Alice és l'única filla del fundador de Walmart Sam Walton i la seva dona, Helen Walton. És la més jove dels seus quatre fills i ha tingut un paper crucial en la formació de l'imperi Walmart.

Alice Walton no només és coneguda per ser la filla de Walmart; també és una destacada empresaria i filantropa. Amb un valor net de més de 70 milions de dòlars, està constantment classificada com una de les dones més riques del món. Alice ha fet contribucions importants al món de l'art, fundant el Crystal Bridges Museum of American Art a Bentonville, Arkansas. La seva passió per l'art i la cultura l'han convertit en una figura respectada en la indústria.

FAQ:

P: Què és Walmart?

R: Walmart és una empresa minorista multinacional que opera una cadena d'hipermercats, grans magatzems de descompte i botigues de queviures. És l'empresa més gran del món per ingressos.

P: Qui és Alice Walton?

R: Alice Walton és la filla del fundador de Walmart, Sam Walton. És una empresaria i filantropa, coneguda per les seves contribucions al món de l'art.

P: Què és el Crystal Bridges Museum of American Art?

R: El Crystal Bridges Museum of American Art és un museu d'art situat a Bentonville, Arkansas. Va ser fundada per Alice Walton i acull una col·lecció d'art nord-americà que abasta cinc segles.

P: Què tan rica és Alice Walton?

R: Alice Walton té un patrimoni net de més de 70 milions de dòlars, cosa que la converteix en una de les dones més riques del món.

Com a filla de Walmart, Alice Walton no només ha heretat una gran fortuna, sinó que també s'ha fet un nom gràcies als seus esforços filantròpics. Les seves contribucions al món de l'art i la seva dedicació a preservar la cultura nord-americana han consolidat el seu lloc com a figura destacada de la societat. Tot i que Walmart continua prosperant sota el lideratge de diversos executius, l'impacte d'Alice Walton s'estén molt més enllà de la indústria minorista.