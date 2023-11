Qui és Walmart o Amazon número 1?

By

Qui és el número 1: Walmart o Amazon?

En la batalla per la supremacia minorista, dos gegants han sorgit com a favorits: Walmart i Amazon. Les dues empreses han revolucionat la nostra manera de comprar, però qui té realment el títol de número u? Aprofundim en els detalls i comparem aquestes potències minoristes.

Walmart Fundat el 1962 per Sam Walton, Walmart s'ha convertit en un nom familiar als Estats Units i més enllà. Amb la seva àmplia xarxa de botigues físiques, Walmart fa temps que és conegut pels seus preus baixos i la seva àmplia gamma de productes. Compta amb més d'11,000 botigues a 27 països, cosa que la converteix en el minorista més gran del món.

Amazon: Llançat el 1994 per Jeff Bezos, Amazon va començar com una llibreria en línia i des de llavors s'ha convertit en un gegant global del comerç electrònic. Amb la seva àmplia selecció de productes, preus competitius i opcions de lliurament convenients, Amazon ha transformat la manera de comprar de la gent. També s'ha expandit a diversos altres sectors, com ara la informàtica en núvol i l'entreteniment, la qual cosa la converteix en una potència tecnològica diversificada.

Comparant els gegants: Tot i que tant Walmart com Amazon són gegants minoristes, tenen punts forts i estratègies diferents. Les botigues físiques de Walmart li donen un avantatge quant a l'accessibilitat del client i la disponibilitat immediata del producte. D'altra banda, la plataforma en línia d'Amazon ofereix comoditat i una selecció de productes aparentment infinita.

Domini del mercat: Pel que fa als ingressos, Walmart encara ocupa el primer lloc. El 2020, Walmart va registrar uns ingressos de 559 milions de dòlars, mentre que Amazon va registrar 386 milions de dòlars. Tanmateix, quan es tracta de capitalització de mercat, Amazon pren el lideratge. A partir del 2021, la capitalització de mercat d'Amazon supera els 1.7 bilions de dòlars, superant els 409 mil milions de dòlars de Walmart.

FAQ:

P: Què són els ingressos?

R: Els ingressos es refereixen a la quantitat total de diners que una empresa genera amb les seves activitats comercials, com ara vendes de productes o serveis.

P: Què és la capitalització de mercat?

R: La capitalització de mercat, o capitalització de mercat, és el valor total de les accions pendents d'una empresa. Es calcula multiplicant el preu actual de les accions pel nombre d'accions en circulació.

P: Pot Walmart competir amb Amazon en línia?

R: Walmart ha fet inversions importants en les seves capacitats de comerç electrònic per competir amb Amazon en línia. Ha ampliat el seu mercat en línia, ha millorat el seu lloc web i ha millorat els seus serveis de lliurament per atraure més compradors en línia.

En conclusió, tot i que Walmart continua sent el líder dels ingressos, la capitalització i el domini del mercat d'Amazon a l'espai de venda al detall en línia no es poden ignorar. Ambdues empreses tenen els seus punts forts i estratègies úniques, i la batalla per la supremacia del comerç minorista continua desenvolupant-se.