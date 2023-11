Qui és Walmart o Amazon més gran?

By

Qui és més gran: Walmart o Amazon?

En el món del comerç al detall, dos gegants han sorgit com a jugadors dominants: Walmart i Amazon. Les dues empreses han revolucionat la manera de comprar de la gent, però a l'hora de determinar qui és més gran, la resposta no és tan senzilla com sembla.

Definicions:

– Walmart: una corporació minorista multinacional nord-americana que opera una cadena d'hipermercats, grans magatzems de descompte i botigues de queviures.

– Amazon: una empresa tecnològica multinacional nord-americana que se centra en el comerç electrònic, la computació en núvol, la transmissió digital i la intel·ligència artificial.

Comparació d'ingressos:

Pel que fa als ingressos, Walmart ha ocupat tradicionalment el primer lloc. El 2020, Walmart va registrar uns ingressos totals de 559 milions de dòlars, la qual cosa la converteix en l'empresa més gran del món per ingressos. D'altra banda, Amazon va registrar uns ingressos totals de 386 milions de dòlars el mateix any. Tanmateix, és important tenir en compte que els ingressos d'Amazon han crescut a un ritme molt més ràpid que els de Walmart en els últims anys.

Capitalizació del mercat:

Tot i que Walmart pot tenir l'avantatge en termes d'ingressos, Amazon el supera en termes de capitalització de mercat. La capitalització de mercat és el valor total de les accions en circulació d'una empresa. A partir del 2021, la capitalització de mercat d'Amazon superava els 1.7 bilions de dòlars, cosa que la converteix en una de les empreses més valuoses del món. En comparació, la capitalització de mercat de Walmart era d'uns 400 milions de dòlars.

FAQ:

P: Quina empresa té una presència física més gran?

R: Walmart té una presència física més gran amb milers de botigues a tot el món. Amazon, en canvi, opera principalment en línia i té menys botigues físiques.

P: Qui té una presència més forta al comerç electrònic?

R: Amazon és conegut per la seva forta presència de comerç electrònic i domina l'espai comercial en línia. Walmart ha invertit molt en les seves capacitats de comerç electrònic per competir amb Amazon.

P: Quina empresa té una base de clients més gran?

R: Tant Walmart com Amazon tenen una base de clients massiva. Walmart atrau una àmplia gamma de clients amb les seves botigues físiques, mentre que la plataforma en línia d'Amazon atrau un públic global.

En conclusió, determinar qui és més gran entre Walmart i Amazon depèn de la mètrica utilitzada. Tot i que Walmart lidera en termes d'ingressos, Amazon el supera en capitalització de mercat. Ambdues empreses continuen innovant i competint ferotgement en la indústria minorista, donant forma a la nostra manera de comprar al món modern.