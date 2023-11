Noves polítiques en vigor: la Casa Blanca manté la col·laboració amb SpaceX d'Elon Musk, condemna els comentaris antisemites

By

La Casa Blanca ha deixat clar que malgrat la recent empenta d'Elon Musk de comentaris antisemites a les xarxes socials, no hi ha intencions d'allunyar-se de l'ús de la tecnologia SpaceX o Starlink dins del Departament de Defensa. El portaveu del Consell de Seguretat Nacional, John Kirby, va emfatitzar la importància de la innovació al sector privat, afirmant que seria una tonteria allunyar-s'hi. Tanmateix, també va condemnar la retòrica de Musk, afirmant que el govern no aprova ni està d'acord amb les declaracions antisemites que va fer.

Tot i que la Casa Blanca segueix compromesa a utilitzar la tecnologia de Musk, grans empreses com Apple i Disney han suspès la seva despesa publicitària a la plataforma de xarxes socials on Musk va expressar les seves opinions controvertides. La reacció contra aquestes declaracions posa de manifest la necessitat creixent de responsabilitat i comportament responsable per part de les figures públiques.

FAQ:

P: Quina és la posició de la Casa Blanca sobre els comentaris antisemites d'Elon Musk?

R: La Casa Blanca va condemnar els comentaris antisemites d'Elon Musk mentre va afirmar que continuaran col·laborant amb SpaceX i utilitzant la tecnologia Starlink.

P: Les grans empreses boicotegen la plataforma on Musk va fer aquests comentaris?

R: Sí, empreses com Apple i Disney han suspès la seva despesa publicitària a la plataforma de xarxes socials.

P: El govern federal reconsiderarà els seus contractes amb les empreses de Musk?

R: El govern no té previst allunyar-se de la tecnologia SpaceX o Starlink, però no aprova la retòrica antisemita expressada per Elon Musk.