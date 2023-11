By

Quin és millor el reforç bivalent Pfizer o Moderna?

En la batalla en curs contra la COVID-19, les vacunes han demostrat ser la nostra arma més eficaç. Amb l'aparició de noves variants i la necessitat d'una protecció addicional, els tirs de reforç s'han convertit en un tema candent de discussió. Dues opcions destacades al mercat són els boosters bivalents Pfizer i Moderna. Però quin és millor? Aprofundim en els detalls.

Tant Pfizer com Moderna són vacunes d'ARNm, que utilitzen una tecnologia innovadora que ensenya a les nostres cèl·lules a produir un tros inofensiu de la proteïna espiga del virus. Això desencadena una resposta immune, que permet als nostres cossos reconèixer i combatre el virus si estem exposats a ell en el futur.

El reforç bivalent de Pfizer, conegut com a Comirnaty, és una versió actualitzada de la seva vacuna original. Ha estat dissenyat específicament per orientar-se a la variant Delta, que actualment és la soca dominant a tot el món. El reforç de Moderna, d'altra banda, és un reforç específic de la variant que s'adreça tant a les variants Delta com a Omicron.

Una de les diferències clau entre els dos reforços rau en la seva dosi. El reforç de Pfizer requereix una dosi més baixa (30 micrograms) en comparació amb el de Moderna (50 micrograms). Aquesta diferència pot ser avantatjosa per a persones que són més sensibles als efectes secundaris de la vacuna o que han experimentat reaccions adverses en el passat.

Un altre factor a tenir en compte és l'interval entre la vacunació primària i la vacuna de reforç. Pfizer recomana un interval de sis mesos, mentre que Moderna suggereix un interval de quatre mesos. Tanmateix, és important tenir en compte que les directrius poden variar segons el país i les circumstàncies individuals.

FAQ:

P: Els reforços Pfizer i Moderna són intercanviables?

R: Tot i que els potenciadors de Pfizer i Moderna són efectius, generalment es recomana mantenir-se amb la mateixa marca per a la coherència.

P: Puc barrejar boosters Pfizer i Moderna?

R: Alguns estudis suggereixen que la barreja de potenciadors de Pfizer i Moderna pot proporcionar una resposta immune forta, però calen més investigacions per confirmar-ho.

P: Hi ha diferències significatives en els efectes secundaris?

R: Tant els reforços de Pfizer com de Moderna tenen efectes secundaris similars, com ara dolor lleu al lloc d'injecció, fatiga i mal de cap. Les reaccions greus són rares.

En conclusió, tant els boosters bivalents Pfizer com Moderna ofereixen una protecció eficaç contra la COVID-19 i les seves variants. L'elecció entre els dos depèn de factors individuals com la sensibilitat de la vacuna i l'interval entre dosis. Sempre és recomanable consultar amb professionals sanitaris o seguir les directrius locals per prendre una decisió informada sobre les injeccions de reforç.