La batalla comença a Finnegan's Farm: els quarts de final familiars més aptes d'Irlanda

Prepareu-vos per a un enfrontament carregat d'adrenalina mentre comencen els quarts de final d'Ireland's Fittest Family en un lloc nou i emocionant: The Farm, situat a la pintoresca vall de Boyne de Co Meath. Aquesta granja de patates de cinquena generació no només oferirà un teló de fons únic per a la ferotge competència, sinó que també posarà a prova la destresa física i mental de les quatre famílies restants que lluiten per un lloc cobejat a la semifinal.

De Tipperary, tenim la família Byrnes, coneguda per les seves impressionants habilitats atlètiques en curses de marató i competicions d'Ironman. La família Bonnar de Waterford, amb la derrota tancada de la temporada passada pesant en la seva ment, està decidida a demostrar-se i demostrar el seu veritable potencial. S'uneixen a ells la família Peters, també de Waterford, amb ganes de recuperar-se de la seva decepcionant actuació a la temporada 10. I, per últim, però no menys important, la família Murphy de Carlow, que no deixa cap pedra sense girar en la seva recerca de la victòria, fins i tot va a fins al punt de sacrificar les seves estimades galetes.

Amb un llançador guanyador de tota Irlanda com a part de la seva alineació, els Bonnar estan preparats per afrontar qualsevol repte de cara i demostrar les seves habilitats excepcionals. Cada família està preparada per superar els seus límits, mostrant els seus punts forts individuals en activitats que van des del caiac fins al frisbee final. Aquesta temporada promet estar plena d'emoció i adrenalina, ja que aquestes famílies excepcionals s'enfronten amb reptes físics extraordinaris.

Sintonitza RTÉ One i RTÉ Player el diumenge 26 de novembre a les 6:30 per presenciar l'acció que s'atura el cor i formar part del viatge inoblidable cap a coronar la família més apta d'Irlanda. No et perdis ni un sol moment d'aquesta temporada emocionant, on la determinació, la passió i el compromís inquebrantable conflueixen per crear una experiència inoblidable tant per als participants com per als espectadors.

Preguntes més freqüents (FAQ)

P: On tenen lloc els quarts de final d'Ireland's Fittest Family?

R: Els quarts de final es celebraran a The Farm, ubicat a Co Meath, Irlanda.

P: Quines famílies participen als quarts de final?

R: Les famílies participants inclouen la família Byrnes de Tipperary, la família Bonnar de Waterford, la família Peters de Waterford i la família Murphy de Carlow.

P: Quan puc veure els quarts de final d'Ireland's Fittest Family?

R: Els quarts de final s'emetran a RTÉ One i RTÉ Player el diumenge 26 de novembre a les 6:30.