Comprendre la diferència entre el Black Friday i el Cyber ​​Monday

By

Quan es tracta de compres de vacances, pot ser difícil fer un seguiment de totes les ofertes i promocions. El Black Friday i el Cyber ​​Monday són dos grans esdeveniments de compres que sovint es barregen, però entendre la diferència entre ambdós us pot ajudar a prendre millors decisions de compra.

Tradicionalment, el Black Friday era conegut per les ofertes a les botigues, amb els minoristes que oferien grans descomptes en articles de gran preu, com ara matalassos, ordinadors portàtils i televisors. D'altra banda, el Cyber ​​Monday es va dedicar a les compres en línia, amb llocs de comerç electrònic que oferien ofertes de petits electrodomèstics, roba, accessoris i productes de bellesa. Tanmateix, amb els anys, les línies entre el Black Friday i el Cyber ​​Monday s'han difuminat, i ara la majoria dels minoristes ofereixen ofertes tant en línia com a la botiga per a tots dos esdeveniments.

Aleshores, quin dia ofereix millors ofertes? Depèn en gran mesura del que vulgueu comprar. El Black Friday acostuma a tenir millors ofertes en articles més grans i més cars, mentre que el Cyber ​​Monday és ideal per estalviar en articles més petits i articles essencials de bellesa. A més, les ofertes del Black Friday solen tenir un període de temps limitat, normalment el dia o unes hores després, per fomentar les compres a la botiga. En canvi, les ofertes de Cyber ​​Monday solen durar diversos dies, donant més temps als compradors per aconseguir els millors descomptes.

Però hauríeu d'esperar al Cyber ​​Monday per fer totes les vostres compres de vacances? No necessàriament. Molts minoristes publiquen les seves ofertes de Black Friday i Cyber ​​Monday amb antelació, i els articles populars es poden esgotar ràpidament. Esperar fins al Cyber ​​Monday pot provocar que es perdi els articles que desitgeu o que es deixin de les millors ofertes disponibles a principis de mes.

En definitiva, és important investigar i planificar la vostra estratègia de compra en funció de les vostres prioritats. Tant si trieu participar al Black Friday, al Cyber ​​Monday o a tots dos, mantenir-vos informat sobre les ofertes i promocions us pot ajudar a treure el màxim profit de la vostra experiència de compra de vacances.

Preguntes freqüents

1. Hi ha millors ofertes el Black Friday o el Cyber ​​Monday?

Les ofertes varien segons l'article que busqueu. El Black Friday en general ofereix millors ofertes en articles de gran preu, com ara electrònica i electrodomèstics, mentre que el Cyber ​​Monday és conegut pels descomptes en articles més petits com roba, accessoris i productes de bellesa.

2. He d'esperar al Cyber ​​Monday per fer les meves compres de vacances?

Tot i que Cyber ​​Monday pot oferir grans ofertes, no cal esperar si trobeu una bona oferta abans. Molts minoristes publiquen les seves ofertes amb antelació i els articles populars es poden esgotar ràpidament. Esperar fins al Cyber ​​Monday pot provocar que es perdi els articles que desitgeu o que es deixin de les millors ofertes disponibles a principis de mes.

3. Puc trobar ofertes tant en línia com a la botiga?

Sí, la majoria dels principals minoristes ara ofereixen ofertes tant en línia com a les botigues per al Black Friday i el Cyber ​​Monday. Això permet als compradors la flexibilitat de triar el seu mètode de compra preferit.