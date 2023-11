By

Quina vacuna contra el COVID té menys efectes secundaris?

A mesura que la campanya mundial de vacunació contra la COVID-19 continua guanyant impuls, molta gent es pregunta quina vacuna té menys efectes secundaris. És important tenir en compte que totes les vacunes autoritzades s'han sotmès a proves rigoroses i s'han demostrat que són segures i efectives per prevenir malalties greus i hospitalitzacions. Tanmateix, és cert que algunes persones poden experimentar efectes secundaris després de rebre una vacuna. Mirem més de prop les vacunes disponibles i els seus possibles efectes secundaris.

1. Pfizer-BioNTech: Aquesta vacuna basada en ARNm ha demostrat una alta eficàcia en assaigs clínics. Els efectes secundaris comuns inclouen dolor al lloc d'injecció, fatiga, mal de cap, dolor muscular, calfreds, febre i nàusees. Aquests efectes secundaris són generalment lleus i es resolen en pocs dies.

2. Moderna: De manera similar a la vacuna Pfizer-BioNTech, la vacuna Moderna també es basa en l'ARNm. Els efectes secundaris són comparables, sent el dolor al lloc d'injecció, fatiga, mal de cap, dolor muscular, calfreds, febre i nàusees.

3. Johnson & Johnson: La vacuna de Johnson & Johnson utilitza una tecnologia vectorial viral. Els efectes secundaris són generalment lleus i inclouen dolor al lloc de la injecció, fatiga, mal de cap, dolor muscular, nàusees i febre.

4. AstraZeneca: La vacuna AstraZeneca, també una vacuna basada en vectors virals, s'ha associat amb casos rars de trastorns de la coagulació de la sang. No obstant això, el risc global d'aquests efectes secundaris és extremadament baix. Els efectes secundaris comuns inclouen dolor al lloc d'injecció, fatiga, mal de cap, dolor muscular, calfreds, febre i nàusees.

És important recordar que els efectes secundaris són un signe que el vostre cos està construint protecció contra el virus. La majoria dels efectes secundaris són lleus i es resolen per si mateixos en pocs dies. Els efectes secundaris greus són extremadament rars.

FAQ:

P: Els efectes secundaris són un signe que la vacuna està funcionant?

R: Sí, els efectes secundaris són una resposta normal a les vacunes i indiquen que el vostre sistema immunitari respon i està construint protecció contra el virus.

P: Els efectes secundaris són els mateixos per a tothom?

R: No, els efectes secundaris poden variar d'una persona a una altra. Algunes persones poden no experimentar cap efecte secundari, mentre que altres poden tenir símptomes lleus a moderats.

P: M'he de preocupar pels rars trastorns de la coagulació de la sang associats a la vacuna AstraZeneca?

R: El risc de desenvolupar trastorns de la coagulació de la sang després de rebre la vacuna AstraZeneca és extremadament baix. Els beneficis de la vacunació per prevenir la COVID-19 superen els riscos d'aquests efectes secundaris rars.

En conclusió, totes les vacunes autoritzades contra la COVID-19 han demostrat ser segures i efectives. Tot i que es poden produir efectes secundaris, generalment són lleus i temporals. La millor vacuna per a vostè és la que està disponible. Vacunar-se és un pas crucial per protegir-se i protegir els altres del virus.