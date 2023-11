Quin va ser primer Sams o Walmart?

En el món dels gegants de la venda al detall destaquen dos noms: Sam's Club i Walmart. Ambdues empreses s'han convertit en noms familiars, oferint una àmplia gamma de productes a preus assequibles. Però quin va ser primer? Endinsem-nos en la història d'aquests gegants del comerç minorista per descobrir-ho.

El naixement de Sam's Club

Sam's Club, un club de magatzems minoristes només per a membres, va néixer abans de Walmart. Va ser fundada per Sam Walton el 1983, amb l'obertura de la primera botiga a Midwest City, Oklahoma. Sam's Club tenia com a objectiu oferir a les petites empreses i particulars l'oportunitat de comprar productes a granel a preus reduïts. El concepte ràpidament va guanyar popularitat i Sam's Club es va expandir ràpidament pels Estats Units.

L'ascens de Walmart

Walmart, en canvi, va ser fundada per Sam Walton l'any 1962. La primera botiga de Walmart va obrir les seves portes a Rogers, Arkansas. Inicialment, Walmart era una botiga de descomptes que oferia una gran varietat de productes a preus baixos. Amb el temps, Walmart es va convertir en el gegant del comerç minorista que coneixem avui, amb milers de botigues a tot el món.

La connexió entre Sam's Club i Walmart

Tot i que Sam's Club i Walmart són entitats separades, tots dos formen part de la corporació més gran de Walmart Inc. Sam's Club opera com a filial de Walmart, atenent un segment de mercat específic amb el seu model de magatzem basat en membres. Aquesta connexió permet a ambdues empreses aprofitar els seus recursos i oferir als clients una àmplia gamma de productes i serveis.

FAQ

P: Algú pot comprar al Sam's Club?

R: No, el Sam's Club és un club només per a membres. No obstant això, la subscripció està oberta tant a particulars com a empreses.

P: Sam's Club i Walmart són la mateixa empresa?

R: Tot i que tots dos formen part de Walmart Inc., Sam's Club i Walmart són entitats minoristes separades amb les seves pròpies operacions diferents.

P: Puc utilitzar la meva subscripció a Walmart al Sam's Club?

R: No, Walmart i Sam's Club tenen programes de membres separats. Una subscripció a Walmart no dóna accés al Sam's Club i viceversa.

En conclusió, Sam's Club va ser anterior a Walmart, amb la seva creació l'any 1983. No obstant això, ambdues empreses han crescut sota el paraigua de Walmart Inc., oferint als clients una àmplia gamma de productes i serveis. Tant si busqueu compres a granel com articles essencials quotidians, tant Sam's Club com Walmart s'han convertit en destinacions preferides per a milions de compradors a tot el món.