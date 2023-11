Quin va ser primer Sams o Costco?

By

Què va ser primer: Sam's o Costco?

En el món de les compres a l'engròs, dos gegants han sorgit com a líders: Sam's Club i Costco. Aquests clubs de magatzems basats en membres ofereixen una àmplia gamma de productes a preus rebaixats i atrauen milions de clients a tot el món. Però la pregunta candent segueix sent: quin va ser primer?

El naixement de Sam's Club

Sam's Club, una divisió de Walmart Inc., va ser el primer a entrar en escena. Va ser fundada per Sam Walton l'any 1983, amb l'objectiu de proporcionar a les petites empreses i particulars l'oportunitat de comprar productes a granel a preus més baixos. Sam's Club va guanyar popularitat ràpidament i el seu model de membre es va convertir en un model per als futurs clubs de magatzems.

L'ascens de Costco

Costco, d'altra banda, es va establir uns anys més tard, el 1983. James Sinegal i Jeffrey Brotman van fundar l'empresa amb un concepte similar al Sam's Club, centrant-se a oferir productes amb descompte als membres. El punt de venda únic de Costco va ser el seu compromís de proporcionar productes d'alta qualitat i un servei al client excepcional, que va ressonar amb els consumidors.

FAQ

P: Què és un club de magatzems?

R: Un club de magatzem és un tipus de botiga minorista que ven productes a granel a preus reduïts. Els clients han de fer-se socis per accedir a aquests clubs i aprofitar l'estalvi.

P: Com funcionen Sam's Club i Costco?

R: Tant Sam's Club com Costco funcionen amb un model basat en membres. Els clients paguen una quota anual per fer-se socis, que els permet accedir a les botigues i descomptes exclusius.

P: Què va ser primer, Sam's Club o Costco?

R: Sam's Club es va establir el 1983, mentre que Costco es va fundar el mateix any. No obstant això, el Sam's Club es va posar en marxa uns mesos abans, convertint-se en el primer club de magatzems a entrar al mercat.

P: Hi ha diferències importants entre Sam's Club i Costco?

R: Tot i que Sam's Club i Costco ofereixen productes i serveis similars, hi ha algunes diferències. Costco és conegut pels seus productes d'alta qualitat i la seva selecció única, mentre que Sam's Club se centra més en oferir una àmplia gamma de productes a preus competitius.

En conclusió, el Sam's Club té el títol de ser el primer club de magatzems a agraciar el paisatge minorista. Tanmateix, tant Sam's Club com Costco s'han convertit en noms familiars, oferint als consumidors l'oportunitat d'estalviar diners mentre compren a granel. Tant si prefereixes Sam's Club com Costco, tots dos han revolucionat la nostra manera de comprar i continuem prosperant en el competitiu mercat majorista.