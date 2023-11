On viuen els propietaris de Walmart?

En l'àmbit dels gegants minoristes, Walmart es destaca com una de les empreses més reconegudes i influents del món. Amb la seva àmplia xarxa de botigues i una àmplia gamma de productes, Walmart s'ha convertit en un nom familiar per a milions de compradors. Però us heu preguntat mai on resideixen els propietaris d'aquest imperi minorista? Endinsem-nos en el món dels propietaris de Walmart i descobrim on són casa.

La família Walton, descendents del fundador de Walmart, Sam Walton, són els principals propietaris de l'empresa. A partir del 2021, la família posseeix col·lectivament al voltant del 50% de les accions de Walmart, cosa que la converteix en una de les famílies més riques del món. Tot i que els membres de la família estan repartits per diferents llocs, la majoria resideixen als Estats Units.

On viuen els membres de la família Walton?

La família Walton té una forta presència a l'estat d'Arkansas, on es troba la seu de Walmart. Bentonville, una petita ciutat al nord-oest d'Arkansas, acull l'oficina a l'interior de Walmart i serveix com a centre central per a les operacions de l'empresa. Molts dels membres de la família Walton han optat per residir en aquesta zona, mantenint uns vincles estrets amb les arrels de l'empresa.

A més d'Arkansas, alguns membres de la família Walton han triat viure a altres parts dels Estats Units. Per exemple, Alice Walton, la filla del fundador de Walmart, resideix a Texas i és coneguda per la seva extensa col·lecció d'art exposada al Crystal Bridges Museum of American Art de Bentonville.

Quin és el patrimoni net de la família Walton?

A partir del 2021, el patrimoni net de la família Walton s'estima en uns 250 milions de dòlars, segons Forbes. Aquesta riquesa sorprenent es deriva principalment de la seva participació en Walmart. La fortuna de la família els ha permès viure una vida de luxe i influència, amb diversos esforços filantròpics i inversions en diferents indústries.

En conclusió, mentre que els membres de la família Walton es troben dispersos per diferents llocs, els seus vincles amb Walmart i els seus orígens a Arkansas segueixen sent forts. Bentonville serveix com a punt focal per a la família, amb molts d'ells residint a la zona. Com a propietaris de Walmart, la seva influència s'estén molt més enllà de les seves llars, donant forma al paisatge minorista a escala global.

Definicions:

– Gegants del comerç minorista: grans empreses que dominen la indústria minorista.

– Walmart: una corporació minorista multinacional que opera una cadena d'hipermercats, grans magatzems de descompte i botigues de queviures.

– Descendents: persones que estan directament relacionades amb un avantpassat determinat.

– Accions filantròpiques: activitats o projectes realitzats per promoure el benestar dels altres, normalment a través de donacions o accions benèfiques.