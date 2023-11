On són les aplicacions amagades al meu telèfon Android?

Alguna vegada us heu trobat cercant al vostre telèfon Android, només per descobrir que algunes aplicacions semblen haver desaparegut misteriosament? No estàs sol. Molts usuaris d'Android s'han trobat amb aquesta situació desconcertant, preguntant-se on han anat aquestes aplicacions ocultes. En aquest article, explorarem els motius de les aplicacions ocultes i com podeu localitzar-les al vostre dispositiu.

Per què s'oculten les aplicacions als telèfons Android?

Les aplicacions amagades als telèfons Android tenen diversos propòsits. Algunes aplicacions estan preinstal·lades pels fabricants o els operadors i s'amaguen per evitar desordenar el calaix d'aplicacions. Aquestes aplicacions sovint s'anomenen bloatware. A més, alguns usuaris poden optar per amagar determinades aplicacions per motius de privadesa o per evitar que altres hi accedeixin.

Com puc trobar aplicacions amagades al meu telèfon Android?

Trobar aplicacions amagades al vostre telèfon Android pot requerir una mica de treball de detectiu. Aquí teniu alguns mètodes que podeu provar:

1. Calaix d'aplicacions: comenceu cercant a fons el calaix d'aplicacions. Feu lliscar el dit per totes les pàgines i comproveu si hi ha aplicacions ocultes que s'hagin pogut moure o ocultar sense voler.

2. Menú de configuració: alguns dispositius Android ofereixen una funció integrada per amagar aplicacions. Comproveu el menú de configuració del vostre dispositiu, concretament la secció "Aplicacions" o "Aplicacions", per veure si hi ha una opció per veure les aplicacions ocultes.

3. Llançadors de tercers: si feu servir un llançador de tercers, com ara Nova Launcher o Apex Launcher, sovint ofereixen opcions per amagar aplicacions. Comproveu la configuració o les preferències del llançador per localitzar les aplicacions ocultes.

4. Gestor d'aplicacions: obriu l'aplicació "Configuració" al vostre telèfon Android i navegueu a "Aplicacions" o "Aplicacions". Cerqueu una opció de menú que us permeti veure totes les aplicacions, incloses les ocultes.

FAQ:

P: Puc suprimir permanentment les aplicacions ocultes?

R: Sí, podeu desinstal·lar o desactivar aplicacions amagades mitjançant el menú de configuració o el gestor d'aplicacions del vostre telèfon Android.

P: Les aplicacions ocultes són un problema de seguretat?

R: Les aplicacions ocultes no són necessàriament un problema de seguretat. Tanmateix, és important anar amb compte quan baixeu aplicacions de fonts desconegudes, ja que poden contenir programari maliciós.

P: Puc mostrar les aplicacions del meu telèfon Android?

R: Sí, podeu mostrar les aplicacions invertint el procés que heu utilitzat per amagar-les. Normalment, això implica anar a la configuració o preferències de l'aplicació i desmarcar l'opció "amaga".

En conclusió, les aplicacions amagades als telèfons Android poden ser una font de confusió per a molts usuaris. Si exploreu diferents àrees del vostre dispositiu, com ara el calaix d'aplicacions, el menú de configuració o utilitzeu llançadors de tercers, podeu descobrir aquestes aplicacions ocultes i recuperar-hi l'accés. Recordeu tenir precaució quan tracteu aplicacions ocultes i prioritzeu sempre la seguretat del vostre dispositiu.