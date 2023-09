La història no explicada de les primeres dones astronautes dels Estats Units: trencar barreres i assolir noves altures

A "The Six: The Untold Story of America's First Women Astronauts", Loren Grush explora el viatge de sis dones extraordinàries que van destrossar el sostre de vidre en el món de l'exploració espacial dominat per homes. Grush desafia la narrativa predominant del domini dels homes blancs a la carrera espacial i destaca les contribucions significatives d'aquestes dones, que van formar part de la primera classe de la NASA per incloure dones.

Grush se centra en les vides de Sally Ride, Judy Resnik, Kathy Sullivan, Anna Fisher, Rhea Seddon i Shannon Lucid. Aquestes dones es van incorporar al cos d'astronautes de la NASA el 1978 i estaven decidides a assolir altures que abans els estaven prohibides.

"The Six" ofereix una visió de les seves motivacions i dubtes, oferint informació sobre els moments en què cada dona es va adonar que podia sol·licitar-se per convertir-se en astronauta. Grush descriu el seu procés de selecció com un pas significatiu cap a la diversitat, tot i que la classe encara estava formada predominantment per homes blancs.

El llibre també s'enfronta als reptes als quals s'enfrontaven aquestes dones, com ara l'atenció mediàtica masclista, l'especulació masclista sobre el romanç i el sexe a l'espai i la lluita per equilibrar la vida personal i professional. Grush dóna exemples de la seva resistència i determinació davant l'adversitat, com la batalla de Ride per protegir la seva privadesa i la seva salut mental enmig de l'escrutini dels mitjans.

"The Six" també destaca els papers crucials que tenen els campions de la diversitat dins i fora de la NASA. Ruth Bates Harris, una empleada de la NASA, va criticar amb valentia l'agència per la seva manca de diversitat. Els Mercury 13, un grup de dones que es van sotmetre a proves rigoroses a principis dels anys 1960 per demostrar que eren capaços de ser astronautes, també reben reconeixement.

Grush incorpora les experiències del dia a dia dels astronautes, revelant els aspectes sorprenentment mundans del seu treball. Van provar vestits espacials, van maniobrar braços robòtics i van navegar per les complexitats de treballar amb companys masculins que mostraven calendaris pinup a les portes de l'oficina.

Tot i que el llibre no està exempt de perills i tragèdies, Grush posa l'accent en el coratge i la perseverança que transcendeixen el gènere i la raça. El desastre del Challenger serveix com a recordatori aclaparador dels riscos inherents a l'exploració espacial i del sacrifici final fet per Resnik.

Amb una investigació meticulosa i una narració captivadora, "The Six" amplia la nostra comprensió de la carrera espacial i desafia les nocions tradicionals de qui pot pertànyer a "tota la família de la humanitat".

Font: The New York Times