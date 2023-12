Prepareu-vos per a la venda d'hivern de Steam 2023: descomptes, ofertes i jocs imprescindibles

Resum:

A mesura que ens apropem a finals d'any, els jugadors de tot el món anticipen la venda anual d'hivern de Steam. La venda d'hivern de Steam és un esdeveniment important organitzat per Valve, que ofereix descomptes increïbles en jocs populars per a PC. La venda d'enguany tindrà lloc des del 21 de desembre de 2023 fins al 4 de gener de 2024. No només podeu trobar grans ofertes en jocs, sinó que Valve també ofereix descomptes al seu Steam Deck, Steam Deck OLED i Steam Deck Dock. Tant si busqueu un regal per a un ésser estimat com si us feu un caprici, la venda d'hivern de Steam és l'oportunitat perfecta per ampliar la vostra biblioteca de jocs.

Submergeix-te a les rebaixes d'hivern:

La venda d'hivern de Steam és una de les preferides entre els jugadors que no poden resistir-se a agafar jocs amb descompte per a ells mateixos o com a regals per a amics i familiars. Amb preus més baixos i una àmplia selecció de jocs, n'hi ha per a tothom. Enguany, la venda continua després de les vacances d'hivern, donant-vos l'oportunitat d'agafar els jocs que us heu perdut com a regal. A més, si teniu un Steam Deck, Legion Go o ROG Ally, podeu jugar fàcilment als vostres jocs de Steam preferits amb aquests portàtils per a jocs de Windows.

Jocs imprescindibles:

Mentre esperem els descomptes oficials del joc per a la venda d'hivern de Steam, hi ha alguns títols molt recomanables que val la pena tenir en compte. Baldur's Gate 3, que va guanyar el joc de l'any als Game Awards, és imprescindible. El seu estil tàctic RPG per torns combinat amb la presa de decisions del món obert el converteix en una obra mestra. Busqueu ofertes a Cyberpunk 2077, inclòs el seu nou DLC, "CyberPunk 2077: Phantom Liberty", que explora el personatge Solomon Reed. Alan Wake II també és un llançament molt esperat, que ofereix una experiència de joc única i artística.

Quan i on:

Marqueu els vostres calendaris per a la venda d'hivern de Steam 2023, que començarà el 21 de desembre de 2023 i finalitzarà el 4 de gener de 2024. Hi haurà centenars de jocs disponibles a preus rebaixats, que us oferiran l'oportunitat de millorar la vostra col·lecció de jocs. No oblidis consultar els descomptes a Steam Deck, Steam Deck OLED i Steam Deck Dock per gaudir d'una experiència de joc immersiva completa.

Tant si sou un jugador experimentat com si sou nou al món dels jocs per a PC, la venda d'hivern de Steam és un esdeveniment que no us podeu perdre. Amb ofertes increïbles en jocs i descomptes en maquinari de jocs, aquesta és la teva oportunitat per millorar la teva experiència de joc.