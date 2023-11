By

Quan el COVID ja no és contagiós?

A mesura que la pandèmia de la COVID-19 continua afectant comunitats a tot el món, una de les preguntes més urgents a la ment de les persones és quan ja no són contagioses. Entendre la cronologia de la contagiositat és crucial perquè les persones es puguin protegir i protegir els altres de la propagació del virus. En aquest article, explorarem quan el COVID-19 ja no és contagiós i respondrem algunes preguntes més freqüents.

Què vol dir ser contagiós?

Ser contagiós es refereix a la capacitat de transmetre una malaltia infecciosa als altres. En el cas de la COVID-19, les persones es consideren contagioses quan poden transmetre el virus a altres persones a través de gotes respiratòries, que s'alliberen en tossir, esternudar, parlar o fins i tot respirar.

Quan el COVID-19 és més contagiós?

La COVID-19 és més contagiosa durant la fase simptomàtica quan les persones experimenten símptomes com ara febre, tos i dificultat per respirar. Tanmateix, és important tenir en compte que les persones asimptomàtiques, que no presenten cap símptoma, també poden propagar el virus. Els estudis han demostrat que les persones poden ser contagioses fins a dos dies abans que apareguin els símptomes.

Quan el COVID-19 deixa de ser contagiós?

Segons els Centres per al Control i la Prevenció de Malalties (CDC), les persones amb símptomes lleus a moderats de COVID-19 generalment es poden considerar no contagioses després de deu dies des de l'aparició dels símptomes. A més, les persones han d'haver passat almenys 24 hores sense febre, sense utilitzar medicaments per reduir la febre i haver vist una millora en altres símptomes.

Per a les persones amb símptomes greus de la COVID-19 o aquelles que estan immunodeprimides, el període contagiós pot ser més llarg. En aquests casos, es recomana consultar amb els professionals de la salut per obtenir orientació sobre quan és segur suspendre l'aïllament.

FAQ:

P: Puc ser contagiós encara si dono negatiu a la prova de COVID-19?

R: Sí, és possible donar negatiu a la prova de COVID-19, però encara ser contagiós. És possible que les proves no sempre detectin el virus amb precisió, especialment durant les primeres etapes de la infecció.

P: Quant de temps m'he d'aïllar si he estat en contacte amb algú que ha donat positiu per a la COVID-19?

R: Si heu estat en contacte proper amb algú que va donar positiu per a la COVID-19, es recomana posar-vos en quarantena durant 14 dies, fins i tot si el resultat és negatiu. Això es deu al fet que el virus pot trigar fins a dues setmanes a desenvolupar-se després de l'exposició.

P: Puc deixar de portar una màscara un cop deixi de ser contagiós?

R: No, portar mascareta i seguir altres mesures preventives, com ara practicar una bona higiene de mans i mantenir la distància física, segueix sent crucial fins i tot després de deixar de ser contagiós. Aquestes mesures ajuden a protegir els altres i reduir el risc de tornar a contraure el virus.

En conclusió, entendre quan el COVID-19 ja no és contagiós és essencial per prevenir la propagació del virus. Tot i que la pauta general és de deu dies des de l'aparició dels símptomes, és important tenir en compte les circumstàncies individuals i consultar els professionals sanitaris per obtenir un assessorament personalitzat. Recordeu que, fins i tot després de deixar de ser contagiós, continueu seguint les mesures preventives per mantenir-vos segurs i els altres.