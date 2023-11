La nova funció de WhatsApp revoluciona les trucades de veu de grup

WhatsApp ha introduït una funció innovadora que està configurada per transformar la manera com es realitzen les trucades de veu de grup. Coneguda com a xats de veu, aquesta nova capacitat permet als usuaris iniciar trucades de veu de grup sense trucar a tots els membres del grup, creant una experiència més fluida i discreta.

A diferència de les trucades de grup tradicionals a WhatsApp, els xats de veu permeten als usuaris unir-se i deixar la conversa a la seva conveniència. Aquesta flexibilitat és un canvi de joc, ja que elimina la necessitat que tothom estigui disponible al mateix temps. Els usuaris ara poden unir-se perfectament als xats de veu en curs i identificar a l'instant qui parla, gràcies a la capçalera del xat i a la pestanya Trucades.

Els xats de veu també serveixen per a grups grans, amb una capacitat que oscil·la entre 33 i 128 membres. Això el converteix en una eina perfecta per a col·laboracions professionals, comunitats en línia i reunions socials.

Una característica destacada dels xats de veu és la seva naturalesa no intrusiva. En lloc de sonar el telèfon de tothom quan s'inicia un xat de veu, WhatsApp envia una notificació push silenciosa per notificar als membres del grup. D'aquesta manera, s'assegura que els individus no es vegin interromputs per un so constant, mentre es mantenen informats de les converses en curs.

Per mantenir una dinàmica de grup òptima, els xats de veu estan dissenyats per acabar automàticament després de 60 minuts d'inactivitat. Tanmateix, els usuaris tenen la llibertat d'iniciar un nou xat de veu immediatament després de la seva finalització, afavorint un flux de comunicació fluid.

La privadesa i la seguretat segueixen sent una prioritat per a WhatsApp. Els xats de veu estan xifrats d'extrem a extrem, cosa que garanteix que les discussions sensibles i la informació personal compartida dins de les converses estiguin protegides.

WhatsApp continua evolucionant i introduint funcions innovadores com ara els xats de veu, proporcionant als usuaris eines de comunicació millorades que s'adapten a les seves necessitats i preferències. Manteniu-vos actualitzat amb l'última versió de WhatsApp per a iOS i Android per gaudir d'aquesta funció transformadora.

FAQ

1. Quants membres poden participar en un xat de veu?

Els xats de veu a WhatsApp poden acollir grups d'entre 33 i 128 membres, cosa que permet un entorn de conversa divers i inclusiu.

2. Els xats de veu són perjudicials?

No, els xats de veu estan dissenyats per ser menys intrusius en comparació amb les trucades de veu de grup habituals. En lloc de trucar al telèfon de tothom, WhatsApp envia una notificació push silenciosa, assegurant una interrupció mínima alhora que manté informats els membres del grup.

3. Puc unir-me a un xat de veu en qualsevol moment?

Sí, els xats de veu permeten als usuaris unir-se i abandonar la conversa a la seva conveniència. Aquesta flexibilitat permet una participació perfecta, facilitant als usuaris unir-se a les discussions en curs sempre que els convingui.