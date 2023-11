Com es deia originalment Costco?

En el món dels gegants minoristes, Costco s'ha fet, sens dubte, un nom. Coneguda per les seves botigues d'estil magatzem i opcions de compra a granel, l'empresa s'ha convertit en una destinació de referència per a milions de compradors d'arreu del món. Però us heu preguntat mai com es deia originalment Costco? Fem un viatge pel camí de la memòria i explorem els orígens d'aquesta potència comercial.

L'any 1976, molt abans que es convertís en el Costco que coneixem avui, l'empresa es deia en realitat Price Club. Va ser fundada per Sol Price, pionera del comerç minorista que pretenia oferir als clients productes de qualitat a preus reduïts. Price Club funcionava com un club de magatzems només per a membres, que atenia principalment a petites empreses i persones que buscaven estalviar diners comprant a granel.

Price Club va guanyar popularitat ràpidament i, a principis de la dècada de 1980, s'havia expandit a diverses ubicacions dels Estats Units. No obstant això, no va ser fins l'any 1983 que l'empresa va experimentar una important transformació. Aquell any, Jim Sinegal i Jeff Brotman van fundar una nova cadena minorista anomenada Costco Wholesale Corporation. El nom "Costco" es va derivar de les paraules "Cost" i "Empresa", que reflecteixen el compromís de l'empresa d'oferir preus assequibles als seus membres.

La fusió entre Price Club i Costco es va produir l'any 1993, donant lloc a la formació de la Costco que coneixem avui. L'empresa acabada de formar va adoptar el nom Costco i la marca Price Club es va esvair gradualment. Des de llavors, Costco ha continuat creixent i ampliant el seu abast, convertint-se en una de les cadenes minoristes més grans del món.

FAQ:

P: Per què Price Club va canviar el seu nom a Costco?

R: El canvi de nom es va produir quan Price Club es va fusionar amb Costco l'any 1993. Es va prendre la decisió de consolidar les dues marques sota un mateix nom i racionalitzar les operacions.

P: Quin és el concepte darrere de Costco?

R: Costco funciona com un club de magatzem només per a membres, que ofereix una àmplia gamma de productes a preus reduïts. L'empresa se centra a vendre articles a granel per oferir als clients un estalvi important.

P: Quantes ubicacions de Costco hi ha?

R: A partir del 2021, Costco opera més de 800 magatzems a tot el món, la majoria situats als Estats Units.

P: Algú pot comprar a Costco?

R: Tot i que Costco és principalment un minorista basat en membres, ofereix alguns serveis als no membres, com ara serveis de farmàcia i òptics. No obstant això, per accedir a la gamma completa de productes i avantatges, cal ser membre.

En conclusió, Costco es va anomenar originalment Price Club abans de patir un canvi de nom el 1993. El compromís de l'empresa d'oferir productes de qualitat a preus assequibles s'ha mantingut com a principi bàsic al llarg de la seva història. Avui, Costco continua prosperant com a gegant minorista estimat, oferint als seus membres accés a una gran varietat de productes i estalvis substancials.