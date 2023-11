Quina vacuna es va aturar als anys 70?

A la dècada de 1970, una vacuna innovadora coneguda com a vacuna contra la verola va tenir un paper fonamental en l'eradicació d'una de les malalties més mortals de la història de la humanitat. La verola, causada pel virus de la variola, havia afectat la humanitat durant segles, causant malalties generalitzades, desfiguració i mort. No obstant això, gràcies a l'esforç incansable de científics i professionals de la salut, la verola va ser declarada oficialment eradicada l'any 1980 per l'Organització Mundial de la Salut (OMS). Aprofundim en els detalls d'aquesta vacuna notable i el seu impacte.

La vacuna contra la verola, també coneguda com a vacuna contra la vacuna, va ser desenvolupada a finals del segle XVIII per Edward Jenner, un metge anglès. La vacuna utilitzava un virus relacionat anomenat vaccinia, que proporcionava immunitat contra la verola. En introduir una forma debilitada del virus de la vacuna al cos, el sistema immunitari la reconeixeria i la destruiria, alhora que desenvolupa una defensa contra el virus de la variola.

L'èxit de la vacuna va ser evident a la dècada de 1970 quan l'OMS va llançar una campanya mundial intensificada d'eradicació de la verola. Es van dur a terme esforços de vacunació massiva en països on la verola encara era freqüent, la qual cosa va provocar una disminució significativa dels casos. L'últim cas natural conegut de verola es va produir a Somàlia l'any 1977, i sense que s'hagi informat cap cas nou després, la malaltia es va declarar eradicada només tres anys després.

FAQ:

P: La vacuna contra la verola encara es fa servir avui dia?

R: Després de l'eradicació de la verola, la vacunació rutinària contra la malaltia es va suspendre a tot el món. Tanmateix, petites quantitats del virus encara s'emmagatzemen als laboratoris amb finalitats d'investigació i com a mesura de precaució.

P: Hi ha efectes secundaris de la vacuna contra la verola?

R: Com qualsevol vacuna, la vacuna contra la verola pot tenir efectes secundaris. Les reaccions habituals inclouen dolor al lloc de la injecció, febre i dolors corporals. En casos rars, es poden produir complicacions més greus, com ara reaccions al·lèrgiques greus o infeccions.

P: Per què es va escollir la verola per a l'eradicació?

R: La verola es va escollir per a l'eradicació a causa de diversos factors, com ara la disponibilitat d'una vacuna eficaç, l'absència de reservoris d'animals i els símptomes visibles de la malaltia, que van facilitar la identificació i contenir els brots.

La vacuna contra la verola és un testimoni del poder de la vacunació en la lluita contra les malalties mortals. El seu èxit en l'eradicació de la verola serveix com a recordatori de la importància dels esforços de vacunació en curs per prevenir el ressorgiment d'altres malalties infeccioses. Tot i que la verola pot ser una malaltia del passat, les lliçons apreses de la seva eradicació continuen donant forma a les estratègies de salut pública a tot el món.